Самый сильный биатлонист живет в Нижнем Тагиле, дела Путина, ремонт школы и апельсины

Posted Сегодня, 18:19
Published Сегодня, 18:19
Modified Сегодня, 18:30
Updated Сегодня, 18:30
Спортшкола «Юпитер» радует Нижний Тагил талантами. Благодаря кропотливой работе тренеров Павла Михеева и Вячеслава Инишева их воспитанники взяли медали на первенстве Свердловской области по биатлону. Вячеслав Максименко обошел всех соперников в спринте, а Матвей Поздышев занял второе место в индивидуальной гонке. На еще одном, но уже другом соревновании выделился Данил Кузнецов, он занял четвертое место на мероприятии «Приз памяти Г. Н. Князева», которое прошло в Екатеринбурге.
Президент России Владимир Путин совершил рабочий визит в Нижний Тагил. Глава страны посетил предприятие «Уралвагонзавод», где ему презентовали танковую технику, а также побывал в школе No 32, которую совсем недавно полностью отремонтировали. Путину даже дали посидеть за новой партой.
Ремонт школы № 32 завершен, Владимир Путин проверил лично. Но и про другие школы Нижнего Тагила не забывают. Мэр города Владислав Пинаев рассказал, что теперь реконструкция ждет школу № 33. Школа получит новую жизнь благодаря национальному проекту «Образование». Всего на проект выделят почти 300 млн рублей.
Алексей Навальный* умер. В УФСИН рассказали, что оппозиционеру стало плохо после прогулки в ЯНАО. По некоторым данным сообщается, что у Навального* оторвался тромб. Но официальной причины пока никто не назвал, на данный момент известно, что обстоятельства еще устанавливаются.
*Внесен в список экстремистов и террористов в РФ
Россельхознадзор Свердловской области разрешил продажу партии апельсинов, привезенных из Египта. При досмотре пяти тонн цитрусовых специалисты обнаружили красную померанцевую щитовку, сообщила пресс-секретарь областного ведомства Наталья Сайфулина. Но дело в том, что щитовка распространяется через посадочный материал, и серьезной опасности в зараженных апельсинах для человека нет. По этой причине специалисты разрешили продажу этих фруктов.