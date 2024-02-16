Самый сильный биатлонист живет в Нижнем Тагиле, дела Путина, ремонт школы и апельсины

Спортшкола «Юпитер» радует Нижний Тагил талантами. Благодаря кропотливой работе тренеров Павла Михеева и Вячеслава Инишева их воспитанники взяли медали на первенстве Свердловской области по биатлону. Вячеслав Максименко обошел всех соперников в спринте, а Матвей Поздышев занял второе место в индивидуальной гонке. На еще одном, но уже другом соревновании выделился Данил Кузнецов, он занял четвертое место на мероприятии «Приз памяти Г. Н. Князева», которое прошло в Екатеринбурге.