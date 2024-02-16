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Published Сегодня, 18:19

Modified Сегодня, 18:30

Updated Сегодня, 18:30

Самый сильный биатлонист живет в Нижнем Тагиле, дела Путина, ремонт школы и апельсины

Самый сильный биатлонист живет в Нижнем Тагиле, дела Путина, ремонт школы и апельсины

16 февраля 2024, 18:19
Фото: Изображение Midjourney
Тагильчанин признан сильнейшими среди биатлонистов Свердловской области. Что Владимир Путин делал в Нижнем Тагиле. В какой школе начнется капремонт весной этого года. Зараженные апельсины в магазинах области и смерть Алексея Навального: самое важное, что произошло за 14 февраля в Нижнем Тагиле.

Спортшкола «Юпитер» радует Нижний Тагил талантами. Благодаря кропотливой работе тренеров Павла Михеева и Вячеслава Инишева их воспитанники взяли медали на первенстве Свердловской области по биатлону. Вячеслав Максименко обошел всех соперников в спринте, а Матвей Поздышев занял второе место в индивидуальной гонке. На еще одном, но уже другом соревновании выделился Данил Кузнецов, он занял четвертое место на мероприятии «Приз памяти Г. Н. Князева», которое прошло в Екатеринбурге.

Юный тагильский биатлонист признан сильнейшим в Свердловской области
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Президент России Владимир Путин совершил рабочий визит в Нижний Тагил. Глава страны посетил предприятие «Уралвагонзавод», где ему презентовали танковую технику, а также побывал в школе No 32, которую совсем недавно полностью отремонтировали. Путину даже дали посидеть за новой партой.

Что делал Владимир Путин в Нижнем Тагиле
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Ремонт школы № 32 завершен, Владимир Путин проверил лично. Но и про другие школы Нижнего Тагила не забывают. Мэр города Владислав Пинаев рассказал, что теперь реконструкция ждет школу № 33. Школа получит новую жизнь благодаря национальному проекту «Образование». Всего на проект выделят почти 300 млн рублей.

В Нижнем Тагиле весной начнется капитальный ремонт в школе № 33
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Алексей Навальный* умер. В УФСИН рассказали, что оппозиционеру стало плохо после прогулки в ЯНАО. По некоторым данным сообщается, что у Навального* оторвался тромб. Но официальной причины пока никто не назвал, на данный момент известно, что обстоятельства еще устанавливаются.

*Внесен в список экстремистов и террористов в РФ

Алексей Навальный* умер во время прогулки в колонии в ЯНАО
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Россельхознадзор Свердловской области разрешил продажу партии апельсинов, привезенных из Египта. При досмотре пяти тонн цитрусовых специалисты обнаружили красную померанцевую щитовку, сообщила пресс-секретарь областного ведомства Наталья Сайфулина. Но дело в том, что щитовка распространяется через посадочный материал, и серьезной опасности в зараженных апельсинах для человека нет. По этой причине специалисты разрешили продажу этих фруктов.

В магазинах Свердловской области разрешили продавать зараженные апельсины
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