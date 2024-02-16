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Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Кронировать и валить деревья в Нижнем Тагиле будет местная фирма

Стало известно, кто будет валить и кронировать деревья в Нижнем Тагиле за 11 млн

16 февраля 2024, 10:02
Фото: 1MI

Кронировать и валить деревья в Нижнем Тагиле будет местная фирма

В Нижнем Тагиле определен подрядчик, который будет в течение года заниматься кронированием и валкой деревьев. Работами займется местное ООО «Омега».

Всего на тендер заявилось четыре различные организации. Контракт на 11,1 миллиона рублей администрация города заключает с ООО «Омега» из Нижнего Тагила.

Работать компания будет до конца декабря 2024 года. Сотрудникам по заявкам горхозяйства будет нужно кронировать и валить деревья, а также вырезать поросль и избавляться от сухих ветвей. Затем образовавшуюся древесину необходимо будет разделать, а отходы увезти и утилизировать.

ООО «Омега» за время работы уже заключило 17 контрактов со «Службой городского хозяйства» Нижнего Тагила на сумму в 32,5 миллиона рублей. Компания сносит старые аварийные дома. Фирма была зарегистрирована в городе в 2018 году. Директором является Марина Гаева.

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#Нижний Тагил#Екатеринбург#Евгения Сафина
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