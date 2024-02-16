Стало известно, кто будет валить и кронировать деревья в Нижнем Тагиле за 11 млн

Работать компания будет до конца декабря 2024 года. Сотрудникам по заявкам горхозяйства будет нужно кронировать и валить деревья, а также вырезать поросль и избавляться от сухих ветвей. Затем образовавшуюся древесину необходимо будет разделать, а отходы увезти и утилизировать.