Стало известно, кто будет валить и кронировать деревья в Нижнем Тагиле за 11 млн

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Всего на тендер заявилось четыре различные организации. Контракт на 11,1 миллиона рублей администрация города заключает с ООО «Омега» из Нижнего Тагила.
Работать компания будет до конца декабря 2024 года. Сотрудникам по заявкам горхозяйства будет нужно кронировать и валить деревья, а также вырезать поросль и избавляться от сухих ветвей. Затем образовавшуюся древесину необходимо будет разделать, а отходы увезти и утилизировать.
ООО «Омега» за время работы уже заключило 17 контрактов со «Службой городского хозяйства» Нижнего Тагила на сумму в 32,5 миллиона рублей. Компания сносит старые аварийные дома. Фирма была зарегистрирована в городе в 2018 году. Директором является Марина Гаева.