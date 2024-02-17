Два ски-альпиниста из Свердловской области попали в финал Спартакиады

Также в соревнованиях принял участие свердловчанин Даниил Слушкин, которому совсем немного не хватило сил, чтобы войти в тройку победителей. Однако молодой человек показал очень хорошее время. 18 февраля состоится командная гонка, пишет «Областная газета».