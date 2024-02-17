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Свердловчанин завевал серебро в спринтерской гонке Спартакиады

Два ски-альпиниста из Свердловской области попали в финал Спартакиады

17 февраля 2024, 10:41
Фото: 1MI

Свердловчанин завевал серебро в спринтерской гонке Спартакиады

В Нижнем Тагиле состоялась Спартакиада сильнейших, на которой разыграли первые медали в ски-альпинизме. В соревнованиях приняли участие два спортсмена из Свердловской области.

В спринтерской гонке второе место занял Евгений Марков. Он рассказал, что выступил на свой максимум, уступив лишь лидеру сборной РФ Никите Филлипову.

Также в соревнованиях принял участие свердловчанин Даниил Слушкин, которому совсем немного не хватило сил, чтобы войти в тройку победителей. Однако молодой человек показал очень хорошее время. 18 февраля состоится командная гонка, пишет «Областная газета».

Напомним, в феврале и декабре 2024 года в Нижнем Тагиле пройдут международные соревнования на Долгой горе. Мужчины и женщины будут прыгать с трамплина и меряться силами в двоеборье.

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