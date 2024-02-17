Два ски-альпиниста из Свердловской области попали в финал Спартакиады

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
В спринтерской гонке второе место занял Евгений Марков. Он рассказал, что выступил на свой максимум, уступив лишь лидеру сборной РФ Никите Филлипову.
Также в соревнованиях принял участие свердловчанин Даниил Слушкин, которому совсем немного не хватило сил, чтобы войти в тройку победителей. Однако молодой человек показал очень хорошее время. 18 февраля состоится командная гонка, пишет «Областная газета».
Напомним, в феврале и декабре 2024 года в Нижнем Тагиле пройдут международные соревнования на Долгой горе. Мужчины и женщины будут прыгать с трамплина и меряться силами в двоеборье.