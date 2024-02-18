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Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

В Екатеринбурге состоятся матчи Кубка России по баскетболу

Финал Кубка России по баскетболу пройдет в Екатеринбурге

18 февраля 2024, 08:53
Фото: 1MI

В Екатеринбурге состоятся матчи Кубка России по баскетболу

Полуфинал и финал Кубка России по баскетболу будут проходить в Екатеринбурге в марте 2024 года. Данное мероприятие состоится в формате «Финала четырех» в ДИВСе.

В полуфинале участвуют команды «Уралмаш», МБА и «Зенит». 17 февраля будет определен еще один участник в матче, в котором будут играть «Пари Нижний Новгород» и «Руны» из Москвы.

Екатеринбургская команда будет играть с «Зенитом», а МБА с командой, которая станет победителем в паре, рассказал представитель баскетбольной федерации Андрей Кириленко изданию «Чемпионат».

Напомним, ски-альпинисты из Свердловской области прошли в финал Спартакиады сильнейших, которая проходит в Нижнем Тагиле.

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