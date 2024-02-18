Финал Кубка России по баскетболу пройдет в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
В полуфинале участвуют команды «Уралмаш», МБА и «Зенит». 17 февраля будет определен еще один участник в матче, в котором будут играть «Пари Нижний Новгород» и «Руны» из Москвы.
Екатеринбургская команда будет играть с «Зенитом», а МБА с командой, которая станет победителем в паре, рассказал представитель баскетбольной федерации Андрей Кириленко изданию «Чемпионат».
Напомним, ски-альпинисты из Свердловской области прошли в финал Спартакиады сильнейших, которая проходит в Нижнем Тагиле.