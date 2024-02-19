76% предприятий Свердловской области нуждаются в работниках

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
При этом годом ранее о такой трудности сообщали лишь 52% работодателей. Об этом сообщается в отчете СОСПП. Нехватка кадров была названа главной проблемой на настоящий момент.
Второй по значимости проблемой назван рост цен поставщиков. В 2022 году эта трудность была первоочередной. На третьем месте в списке проблем для свердловских предприятий — международные санкции.
Отмечается, что лучше всего себя чувствуют представители сфер IT, торговли и промышленности.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на линию не выходят 25% автобусов. Все из-за нехватки водителей.