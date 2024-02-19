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Под Екатеринбургом состоялась тренировка перед салютом 23 февраля

Салют к 23 февраля запустят в Екатеринбурге в парке Маяковского

19 февраля 2024, 08:57
Фото: 1MI

Под Екатеринбургом состоялась тренировка перед салютом 23 февраля

В Екатеринбурге будет запущен салют в парке культуры и отдыха имени Маяковского к 23 февраля 2024 года.

У военных прошла генеральная репетиция перед запуском салюта. Выстрелы в небо произведут артиллеристы регионального военного округа. Всего будет дано 30 выстрелов каждые 20 секунд, рассказали в областном Департаменте информполитики.

Залпы выпустят из старинных пушек, дата выпуска которых — 1942 год. Они использовались во время Великой отечественной войны 1941–1945 гг. При этом они обеспечат только звук выстрелов.

Напомним, в январе 2024 года в Екатеринбурге водитель автомобиля, катавшийся по улицам со своими друзьями, прямо из салона запустил фейерверк.

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#Общество#Праздник#Тренировка#Парк Маяковского#Салют#Военные#Выстрел#Репетиция#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Пушки#Залп
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