Салют к 23 февраля запустят в Екатеринбурге в парке Маяковского

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Published Сегодня, 08:57
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У военных прошла генеральная репетиция перед запуском салюта. Выстрелы в небо произведут артиллеристы регионального военного округа. Всего будет дано 30 выстрелов каждые 20 секунд, рассказали в областном Департаменте информполитики.
Залпы выпустят из старинных пушек, дата выпуска которых — 1942 год. Они использовались во время Великой отечественной войны 1941–1945 гг. При этом они обеспечат только звук выстрелов.
Напомним, в январе 2024 года в Екатеринбурге водитель автомобиля, катавшийся по улицам со своими друзьями, прямо из салона запустил фейерверк.