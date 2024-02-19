tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:12

Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

В Екатеринбурге снимут свое «Слово пацана»

«Слово пацана» по-уральски снимут в Екатеринбурге

19 февраля 2024, 08:12
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге снимут свое «Слово пацана»

Сериал по книге Андрея Кабанова снимут в Екатеринбурге. Это произведение про криминальный Екатеринбург 90-х годов.

Предварительно известно, что сериал будет носить название «Криминальная столица России». В настоящий момент проводятся переговоры об экранизации литературного произведения.

Известно, что перипетии в сериале будут на те же темы, что затрагиваются в сериале «Слово пацана».

Отмечается, что в 90-е годы в уральской столице орудовали преступные сообщества (Уралмаш, Центровые, Синие, афганцы). Эти банды «срослись» с властью и правоохранительными органами.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», произведение выпустят в печать ближайшей весной.

Ранее за 3,5 млн рублей в областном центре продавалась олимпийка как в вышеупомянутом популярном сериале. Аналогичные товары продавались по всей России.

«Это наша история»: глава Екатеринбурга высказался о сериале «Слово пацана»
Узнать подробнее
Читайте также:
Уральский общественник связал сериал «Слово пацана» со стрельбой в БрянскеСоздатели «Слова пацана» назвали фейком объявления о съемках в Свердловской областиВ Нижнем Тагиле неизвестные объявили о поиске актеров в сериал «Слово пацана»
#Общество#Уралмаш#Силовики#Андрей Кабанов#Сериал#Власть#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Слово пацана
Подпишитесь
Более 120 бойцов сразились на Чемпионате по армейскому рукопашному бою в Тагиле
17 февраля, 13:09
Юные инженеры ГДДЮТ Нижнего Тагила получили серебро в соревнованиях по робототехнике
17 февраля, 15:15
Ребенок пострадал в ДТП с пьяным водителем в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:36
В Свердловскую область придет потепление 19 февраля
Сегодня, 06:08
В Нижнем Тагиле будут включены сирены 10 дней подряд
Сегодня, 06:53
Что делал Владимир Путин в Нижнем Тагиле
16 февраля, 15:23