«Слово пацана» по-уральски снимут в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Предварительно известно, что сериал будет носить название «Криминальная столица России». В настоящий момент проводятся переговоры об экранизации литературного произведения.
Известно, что перипетии в сериале будут на те же темы, что затрагиваются в сериале «Слово пацана».
Отмечается, что в 90-е годы в уральской столице орудовали преступные сообщества (Уралмаш, Центровые, Синие, афганцы). Эти банды «срослись» с властью и правоохранительными органами.
Как сообщает ИА «Уральский меридиан», произведение выпустят в печать ближайшей весной.
Ранее за 3,5 млн рублей в областном центре продавалась олимпийка как в вышеупомянутом популярном сериале. Аналогичные товары продавались по всей России.