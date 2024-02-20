Депутат Заксо Свердловской области оповестит Минобороны о вечеринке в Доме офицеров

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
По мнению чиновника, отвечать за БДСМ-вечеринки в Доме офицеров должны не только их организаторы, но и администрация культурного учреждения. Об этом Альшевских рассказал на своей странице во ВКонтакте.
Также, по мнению депутата, данные мероприятия являются дискредитацией ВС. При этом он пообещал рассказать об эротических вечеринках Министерству обороны.
Напомним, в ноябре 2023 года в Доме офицеров в Екатеринбурге проходила БДСМ-вечеринка. Общественница Екатерина Ипатова обратилась с заявлением в генпрокуратуру, потребовав разобраться в том, что происходило на данном мероприятии.