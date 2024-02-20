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Чиновник в Свердловской области возмутился БДСМ-вечеринкой в Доме офицеров

Депутат Заксо Свердловской области оповестит Минобороны о вечеринке в Доме офицеров

20 февраля 2024, 08:10
Фото: Midjourney

Чиновник в Свердловской области возмутился БДСМ-вечеринкой в Доме офицеров

Депутат свердловского Заксо Андрей Альшевских возмутился эротической вечеринкой, которая проводилась в Доме офицеров в Екатеринбурге.

По мнению чиновника, отвечать за БДСМ-вечеринки в Доме офицеров должны не только их организаторы, но и администрация культурного учреждения. Об этом Альшевских рассказал на своей странице во ВКонтакте.

Также, по мнению депутата, данные мероприятия являются дискредитацией ВС. При этом он пообещал рассказать об эротических вечеринках Министерству обороны.

Напомним, в ноябре 2023 года в Доме офицеров в Екатеринбурге проходила БДСМ-вечеринка. Общественница Екатерина Ипатова обратилась с заявлением в генпрокуратуру, потребовав разобраться в том, что происходило на данном мероприятии.

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