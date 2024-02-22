Полиция в Екатеринбурге перекрыла часть станции «Ботаническая»

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
По словам одного из очевидцев, на месте работали пять сотрудников полиции. Заходить внутрь можно было только со стороны ТЦ «Дирижабль», пишет Е1.
Известно, что станция была закрыта из-за того, что был найден подозрительный пакет. Временное перекрытие входа в метро было для того, чтобы обеспечить безопасность горожан, рассказали в мэрии Екатеринбурга.
Известно, что специалисты, приехав на вызов, никакой угрозы в пакете не выявили.
Напомним, в Екатеринбурге на станции метро «Уралмаш» пьяный пассажир снимал с себя одежду, говорил о том, что любит мать и страну, а также просил, чтобы его вернули домой.