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Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

Часть станции метро «Ботаническая» в Екатеринбурге была перекрыта

Полиция в Екатеринбурге перекрыла часть станции «Ботаническая»

22 февраля 2024, 09:13
Фото: 1MI

Часть станции метро «Ботаническая» в Екатеринбурге была перекрыта

В Екатеринбурге сотрудниками полиции временно была закрыта часть вестибюля станции метрополитена «Ботаническая» из-за подозрительной находки.

По словам одного из очевидцев, на месте работали пять сотрудников полиции. Заходить внутрь можно было только со стороны ТЦ «Дирижабль», пишет Е1.

Известно, что станция была закрыта из-за того, что был найден подозрительный пакет. Временное перекрытие входа в метро было для того, чтобы обеспечить безопасность горожан, рассказали в мэрии Екатеринбурга.

Известно, что специалисты, приехав на вызов, никакой угрозы в пакете не выявили.

Напомним, в Екатеринбурге на станции метро «Уралмаш» пьяный пассажир снимал с себя одежду, говорил о том, что любит мать и страну, а также просил, чтобы его вернули домой.

Толпа людей стоит в очереди в метро Екатеринбурга
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