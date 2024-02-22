Самолет прилетел в Челябинск вместо Екатеринбурга

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Авиаперелет совершала авиакомпания Red Wings. Всем пассажирам пообещали предоставить автобус до Екатеринбурга. О причинах перемены направления полета они не дали комментарий, пишет Е1.
В итоге обещанный автобус люди получили не сразу. На стойке информации их не проинформировали. Не дали ответа и по телефону горячей линии.
Ранее сообщалось, что рейсы в Таиланд и Екатеринбург задержали из-за сломанного самолета.