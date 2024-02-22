Самолет прилетел в Челябинск вместо Екатеринбурга

Самолет из Самары вместо Екатеринбурга отправили в Челябинск

Самолет летел из Самары в Екатеринбург, однако был вынужден совершить посадку в Челябинске. Пассажиры рассказали, что они узнали о том, что прилетят в другой город, за час до вылета.