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Самолет из Самары вместо Екатеринбурга отправили в Челябинск

Самолет прилетел в Челябинск вместо Екатеринбурга

22 февраля 2024, 07:49
Фото: 1MI

Самолет из Самары вместо Екатеринбурга отправили в Челябинск

Самолет летел из Самары в Екатеринбург, однако был вынужден совершить посадку в Челябинске. Пассажиры рассказали, что они узнали о том, что прилетят в другой город, за час до вылета.

Авиаперелет совершала авиакомпания Red Wings. Всем пассажирам пообещали предоставить автобус до Екатеринбурга. О причинах перемены направления полета они не дали комментарий, пишет Е1.

В итоге обещанный автобус люди получили не сразу. На стойке информации их не проинформировали. Не дали ответа и по телефону горячей линии.

Ранее сообщалось, что рейсы в Таиланд и Екатеринбург задержали из-за сломанного самолета.

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#Транспорт#Автобус#Авиакомпания#Пассажиры#Челябинск#Самолет#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Red Wings
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