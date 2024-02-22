Сотни жителей Екатеринбурга простились с именитым режиссером

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Более 200 человек пришли на похороны, среди них были и чиновники, и творческие деятели. Прощальная церемония была организована в Большом зале Дома кино, пишет Ура.ру.
Присутствовал на прощании и заместитель главы региона Павел Креков. Он высказал семье умершего соболезнования.
Представитель Союза кинематографистов Михаил Калинин рассказал, что совсем недавно он встречался с Макеранцем в Москве. Туда Сергей переехал не так давно.
Ранее сообщалось, что в Артемовском похоронят погибшего на СВО солдата.