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Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

В Екатеринбурге похоронили режиссера Сергея Макаранцева

Сотни жителей Екатеринбурга простились с именитым режиссером

22 февраля 2024, 13:54
Фото: 1MI

В Екатеринбурге похоронили режиссера Сергея Макаранцева

В Екатеринбурге прошли похороны режиссера Сергея Макаранцева. Он был оператором, а также главной Свердловской организации Союза кинематографистов РФ.

Более 200 человек пришли на похороны, среди них были и чиновники, и творческие деятели. Прощальная церемония была организована в Большом зале Дома кино, пишет Ура.ру.

Присутствовал на прощании и заместитель главы региона Павел Креков. Он высказал семье умершего соболезнования.

Представитель Союза кинематографистов Михаил Калинин рассказал, что совсем недавно он встречался с Макеранцем в Москве. Туда Сергей переехал не так давно.

Ранее сообщалось, что в Артемовском похоронят погибшего на СВО солдата.

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