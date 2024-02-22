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Published Сегодня, 11:50

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Updated Сегодня, 11:52

Белоруса спасли из рабства в Свердловской области

В Свердловской области спасен из рабства гражданин Белоруссии

22 февраля 2024, 11:50
Фото: Движение «Альтернатива» во «ВКонтакте»

Белоруса спасли из рабства в Свердловской области

Из рабства в Свердловской области был спасен мужчина из Булоруссии. 32-летний Вадим Железкий приехал в Россию на заработки в мае 2023 года.

Он должен был трудиться на пилораме за 25 тысяч рублей в месяц. Однако мужчину отправили на работу в поселок Шадриха. Также у него забрали документы, пишет «КП-Екатеринбург».

Ему сказали, что он обязан ухаживать за коровами, заниматься разного рода хозработами. Так Вадим провел 10 месяцев. За работу он никогда не получал деньги. А однажды он потерял корову, за что его избили.

Хозяин фермы — Навер, сообщил, что паспорт у белоруса не отнимал. После всего случившегося он выплатил Вадиму зарплату. Навер пояснил, что он якобы перечислял часть обещанных денег бывшей жене мужчины в качестве алиментов, а остальное тратил на вещи и еду для Вадима.

В результате Вадиму дали деньги на обратный билет. Также мужчина рассказал, что среди трудящихся на ферме людей много иностранных граждан. Волонтеры передали эти данные правоохранителям.

В МВД пояснили, что все участники инцидента опрошены. Сам пострадавший белорус не стал писать заявление. Он сказал полицейским, что у него нет претензий к работодателю. Он получил от начальника деньги и уехал.

Ранее блогер рассказала о жизни в ските Сергия в Свердловской области.

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