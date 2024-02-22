В Свердловской области спасен из рабства гражданин Белоруссии

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Он должен был трудиться на пилораме за 25 тысяч рублей в месяц. Однако мужчину отправили на работу в поселок Шадриха. Также у него забрали документы, пишет «КП-Екатеринбург».
Ему сказали, что он обязан ухаживать за коровами, заниматься разного рода хозработами. Так Вадим провел 10 месяцев. За работу он никогда не получал деньги. А однажды он потерял корову, за что его избили.
Хозяин фермы — Навер, сообщил, что паспорт у белоруса не отнимал. После всего случившегося он выплатил Вадиму зарплату. Навер пояснил, что он якобы перечислял часть обещанных денег бывшей жене мужчины в качестве алиментов, а остальное тратил на вещи и еду для Вадима.
В результате Вадиму дали деньги на обратный билет. Также мужчина рассказал, что среди трудящихся на ферме людей много иностранных граждан. Волонтеры передали эти данные правоохранителям.
В МВД пояснили, что все участники инцидента опрошены. Сам пострадавший белорус не стал писать заявление. Он сказал полицейским, что у него нет претензий к работодателю. Он получил от начальника деньги и уехал.
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