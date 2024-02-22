Вынесен приговор матери, чья дочь утонула в ванной в Екатеринбурге

Она посадила малышку в ванну и открыла кран с водой, не закрыв слив. Он был засорен, поэтому вода почти не стекала в него. При этом мать знала, что дочка больна и не может самостоятельно себя обслуживать, плавать и даже сидеть без опоры. Об этом сообщает региональная прокуратура.