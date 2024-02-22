Вынесен приговор матери, чья дочь утонула в ванной в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Updated Сегодня, 06:13
Женщина жила в Чкаловском районе с тремя детьми. Есть доказательства того, что в ноябре 2023 года мать принесла свою четырехлетнюю дочь в ванную купать.
Она посадила малышку в ванну и открыла кран с водой, не закрыв слив. Он был засорен, поэтому вода почти не стекала в него. При этом мать знала, что дочка больна и не может самостоятельно себя обслуживать, плавать и даже сидеть без опоры. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Посадив малышку, мать ушла в другую комнату. Девочка провела в ванной три минуты, все это время она наполнялась водой. В результате девочка утонула. Мать раскаялась и во всем призналась. Ей назначили год ограничения свободы.
Ранее дети опекуна из Екатеринбурга Вероники Наумовой рассказали следователям, что 6-летний опекаемый Далер был избит и утоплен. Сама же Наумова настаивает, что он сам утонул в ванной.