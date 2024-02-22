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Вынесен приговор матери утонувшего в ванной ребенка

Вынесен приговор матери, чья дочь утонула в ванной в Екатеринбурге

22 февраля 2024, 06:11
Фото: 1MI

Вынесен приговор матери утонувшего в ванной ребенка

В Екатеринбурге вынесли приговор женщине за убийство дочки по неосторожности. Обвиняемой 28 лет.

Женщина жила в Чкаловском районе с тремя детьми. Есть доказательства того, что в ноябре 2023 года мать принесла свою четырехлетнюю дочь в ванную купать.

Она посадила малышку в ванну и открыла кран с водой, не закрыв слив. Он был засорен, поэтому вода почти не стекала в него. При этом мать знала, что дочка больна и не может самостоятельно себя обслуживать, плавать и даже сидеть без опоры. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Посадив малышку, мать ушла в другую комнату. Девочка провела в ванной три минуты, все это время она наполнялась водой. В результате девочка утонула. Мать раскаялась и во всем призналась. Ей назначили год ограничения свободы.

Ранее дети опекуна из Екатеринбурга Вероники Наумовой рассказали следователям, что 6-летний опекаемый Далер был избит и утоплен. Сама же Наумова настаивает, что он сам утонул в ванной.

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