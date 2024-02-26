Из «Великолепного» в XXI век: как выглядят в жизни звезды турецкого телесериала

Главная роль в кинодраме — Хюррем — досталась Мерьем Узерли, благодаря чему об актрисе узнал весь мир. Но моральное и физическое состояние девушки тогда оставляло желать лучшего. В 2013 году она оставила съемочную площадку. В 2014 году Мерьем родила дочь Лару от предпринимателя Джана Атеша. В 2021 году у Лары появилась сестра Лили Кои. Имя отца девочки не разглашается. Мерьем продолжает сниматься в кино.