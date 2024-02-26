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Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Из «Великолепного» в XXI век: как выглядят в жизни звезды турецкого телесериала

Из «Великолепного» в XXI век: как выглядят в жизни звезды турецкого телесериала

26 февраля 2024, 14:56
Фото: kinopoisk.ru
Сериал «Великолепный век» вышел на экраны много лет назад, но зрители всего мира не теряют к нему интерес и следят за любимыми кумирами.

Главная роль в кинодраме — Хюррем — досталась Мерьем Узерли, благодаря чему об актрисе узнал весь мир. Но моральное и физическое состояние девушки тогда оставляло желать лучшего. В 2013 году она оставила съемочную площадку. В 2014 году Мерьем родила дочь Лару от предпринимателя Джана Атеша. В 2021 году у Лары появилась сестра Лили Кои. Имя отца девочки не разглашается. Мерьем продолжает сниматься в кино.

Пелин Карахан (Михримах-султан) в период съемок сериала была замужем за Эрдинчем Бекироглу. В 2013 году они расстались, а в 2014 Пелин вновь вышла замуж за предпринимателя Бедри Гюнтая. У супругов — двое сыновей, пишет newia.ru.

Нур Феттахоглу (Махидевран-султан), в отличие от своей героини, — приветливая жизнерадостная женщина. Она дважды разведена и самостоятельно воспитывает дочь Элису Гюзин от второго брака.

Небахат Чехре (Валиде-султан) в юности успела поработать моделью и сделать карьеру певицы. Актриса дважды разведена, детей у нее нет.

Сельма Эргеч (Хатидже) по профессии — медик. Оказавшись на съемках, девушка уже не смогла покинуть мир кино. В 2015 году Сельма вышла замуж за издателя Джана Оза. Пара воспитывает дочь Ясмин.

Актриса Мерве Болугур (Нурбану-султан) дважды выходила замуж, но развелась. Мерве имеет репутацию скандалистки, любительницы откровенных фотосессий и коротких романов.

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