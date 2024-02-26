tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:18

Published Сегодня, 17:18

Modified Сегодня, 17:20

Updated Сегодня, 17:20

Смерть, развод и скандалы. Экоитоги Нижнего Тагила и новый тест

Смерть, развод и скандалы. Экоитоги Нижнего Тагила и новый тест

26 февраля 2024, 17:18
Фото: Изображение Midjourney
Трагедия одной семьи: в Нижнем Тагиле разводится известная пара. TagilCity.ru рассказывает об экоитогах за прошлую неделю. В Челябинске переносят из центра вредное предприятие, а в Тагиле до сих пор нет санитарной зоны: самое важное, что произошло за 26 февраля в Нижнем Тагиле.

В Нижнем Тагиле разводится небезызвестная семья местного предпринимателя. Развод идет в судебном порядке. Бывшие супруги делят совместное имущество и своих детей. В начале 2024 года их семья потеряла одного ребенка — старшего сына. Трагедия произошла через пару месяцев после того, как пара начала судебный процесс по разделу имущества.

Подарки от папы, смерть старшего сына и суды: как в Тагиле разводится известная семья
Узнать подробнее

Предприятия города исправно выбрасывают в воздух Нижнего Тагила вредные вещества, а редакция TagilCity.ru все также исправно делает замеры и доносит до тагильчан результаты анализов воздуха. Читайте об этих и других экособытиях города в итоговом репортаже за неделю.

НМУ и экологичная спецтехника: итоги недели с 19 по 25 февраля в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Нижний Тагил продолжают украшать с помощью архитектурной подсветки. Администрация города в поисках подрядной организации, которая возьмет реализацию нового проекта. На этот раз 11 домов из центра города обновят свой визуальный стиль. На работы выделено почти 40 млн рублей.

Еще 11 домов в центре Нижнего Тагила засияют архитектурной подсветкой
Узнать подробнее

В Челябинске схожая плачевная обстановка с экологией, что и в Нижнем Тагиле. В Чугунном стане есть электродное производство ЧЭМС, а в Тагиле — Евраз и УВЗ. Но губернатор Челябинской области объявил о старте проекта, благодаря которому вредное предприятие перенесут за окраины города. А в Нижнем Тагиле у того же ЕВРАЗа нет даже санитарной зоны.

А в Тагиле так можно? Главный завод-загрязнитель закроют и перенесут за пределы города
Узнать подробнее

Музыка в советских мультиках была очень важной частью. Она помогала создавать настроение и передавать эмоции героев. Композиторы писали красивые мелодии, а певцы и певицы исполняли песни, которые запоминались на всю жизнь. Редакция TagilCity.ru предлагает выяснить, как хорошо вы помните музыку из советских мультиков.

Насколько хорошо вы знаете песни из советских мультфильмов? Тест
Узнать подробнее
#Бизнес#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Свердловская область#ЕВРАЗ НТМК#Подрядчик#Производство#Семья#Бизнесмен#Дом#Итоги#Многодетная семья#Предприятие#Загрязнение#Выбросы#Развлечение#Загрязнение атмосферы#Вредные вещества#Знания#Замеры#Знание#Подсветка#Екатеринбург#Спецпроекты#ЕВРАЗ#Замеры воздуха#Артем Карнаухов#Замеры выбросов
Подпишитесь
Подарки от папы, смерть старшего сына и суды: как в Тагиле разводится известная семья
Сегодня, 09:48
А в Тагиле так можно? Главный завод-загрязнитель закроют и перенесут за пределы города
Сегодня, 10:41
НМУ и экологичная спецтехника: итоги недели с 19 по 25 февраля в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:26
Еще 11 домов в центре Нижнего Тагила засияют архитектурной подсветкой
Сегодня, 13:44
На 15 тысяч рублей оштрафовали в Екатеринбурге участницу незаконной акции
Сегодня, 12:32
Банкротство и аренда земли: крупные судебные дела Свердловской области за январь 2024
Вчера, 06:27