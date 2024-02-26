Смерть, развод и скандалы. Экоитоги Нижнего Тагила и новый тест

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
В Нижнем Тагиле разводится небезызвестная семья местного предпринимателя. Развод идет в судебном порядке. Бывшие супруги делят совместное имущество и своих детей. В начале 2024 года их семья потеряла одного ребенка — старшего сына. Трагедия произошла через пару месяцев после того, как пара начала судебный процесс по разделу имущества.
Предприятия города исправно выбрасывают в воздух Нижнего Тагила вредные вещества, а редакция TagilCity.ru все также исправно делает замеры и доносит до тагильчан результаты анализов воздуха. Читайте об этих и других экособытиях города в итоговом репортаже за неделю.
Нижний Тагил продолжают украшать с помощью архитектурной подсветки. Администрация города в поисках подрядной организации, которая возьмет реализацию нового проекта. На этот раз 11 домов из центра города обновят свой визуальный стиль. На работы выделено почти 40 млн рублей.
В Челябинске схожая плачевная обстановка с экологией, что и в Нижнем Тагиле. В Чугунном стане есть электродное производство ЧЭМС, а в Тагиле — Евраз и УВЗ. Но губернатор Челябинской области объявил о старте проекта, благодаря которому вредное предприятие перенесут за окраины города. А в Нижнем Тагиле у того же ЕВРАЗа нет даже санитарной зоны.
Музыка в советских мультиках была очень важной частью. Она помогала создавать настроение и передавать эмоции героев. Композиторы писали красивые мелодии, а певцы и певицы исполняли песни, которые запоминались на всю жизнь. Редакция TagilCity.ru предлагает выяснить, как хорошо вы помните музыку из советских мультиков.