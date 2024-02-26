Смерть, развод и скандалы. Экоитоги Нижнего Тагила и новый тест

В Челябинске схожая плачевная обстановка с экологией, что и в Нижнем Тагиле. В Чугунном стане есть электродное производство ЧЭМС, а в Тагиле — Евраз и УВЗ. Но губернатор Челябинской области объявил о старте проекта, благодаря которому вредное предприятие перенесут за окраины города. А в Нижнем Тагиле у того же ЕВРАЗа нет даже санитарной зоны.