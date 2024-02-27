Продажи подержанных китайских автомобилей в Тюменской области выросли на 60%

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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Updated Сегодня, 05:43
Согласно данным из источника «РБК Тюмень», средняя стоимость бывших в употреблении китайских машин также возросла. В июне 2023 года она составляла 649 тыс. рублей, а в январе 2024 года достигла уже 1,05 млн рублей, пишет ИА «УралПолит.ru».
Самые популярные модели китайских автомобилей с пробегом, которые успешно реализуются в регионе, — это Geely Emgrand EC7, с медианной ценой в 370 тыс. рублей, и LIFAN Solano, стоимостью около 280 тыс. рублей.