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Врачи оказали помощь молодому человеку в Североуральске после падения из окна

Врачи Североуральска спасли молодого человека после падения с восьмого этажа

27 февраля 2024, 10:19
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Врачи оказали помощь молодому человеку в Североуральске после падения из окна

В Североуральске врачи местной больницы сумели спасти 23-летнего юношу, который упал из окна с высоты 25 метров.

Известно, что молодой человек, открывая окно, встал на подоконник и, поскользнувшись, рухнул вниз. Падение смягчил сугроб, однако парень все равно получил серьезные повреждения, рассказали в региональном Департаменте информполитики.

Пострадавшему горожанину диагностировали переломы, ушиб легких, а также внутреннее кровотечение. Однако медики сумели его спасти. Сейчас, после оказания необходимой помощи, свердловчанин может самостоятельно ходить и дышать.

Напомним, кардиохирург из Нижнего Тагила Андрей Шерстобитов отправился в Луганск, чтобы прооперировать одного из пациентов местной больницы.

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