Врачи Североуральска спасли молодого человека после падения с восьмого этажа

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Известно, что молодой человек, открывая окно, встал на подоконник и, поскользнувшись, рухнул вниз. Падение смягчил сугроб, однако парень все равно получил серьезные повреждения, рассказали в региональном Департаменте информполитики.
Пострадавшему горожанину диагностировали переломы, ушиб легких, а также внутреннее кровотечение. Однако медики сумели его спасти. Сейчас, после оказания необходимой помощи, свердловчанин может самостоятельно ходить и дышать.
Напомним, кардиохирург из Нижнего Тагила Андрей Шерстобитов отправился в Луганск, чтобы прооперировать одного из пациентов местной больницы.