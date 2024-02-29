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Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

В Свердловской области увеличен план по капремонту домов на 11%

На 11% больше домов отремонтируют в Свердловской области

29 февраля 2024, 09:06
Фото: Департамент информационной политики

В Свердловской области увеличен план по капремонту домов на 11%

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил план по капремонту домов на 11%.

На такой процент увеличен план на нынешний год в сравнении с прошлым. На эти цели потратят 7 миллиардов, сообщает департамент информполитики.

На эту сумму смогут отремонтировать 750 домов. По результатам прошлого года работы завершены в 677 домов. На это потратили 4,9 миллиарда.

Ранее сообщалось, что школу в Уралмаше с рухнувшим потолком в Екатеринбурге отремонтируют к концу года. Инцидент случился в августе. Учеников после этого распределили по другим учреждениям образования.

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