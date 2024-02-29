На 11% больше домов отремонтируют в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
На такой процент увеличен план на нынешний год в сравнении с прошлым. На эти цели потратят 7 миллиардов, сообщает департамент информполитики.
На эту сумму смогут отремонтировать 750 домов. По результатам прошлого года работы завершены в 677 домов. На это потратили 4,9 миллиарда.
Ранее сообщалось, что школу в Уралмаше с рухнувшим потолком в Екатеринбурге отремонтируют к концу года. Инцидент случился в августе. Учеников после этого распределили по другим учреждениям образования.