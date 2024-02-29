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Updated Сегодня, 06:37

На СВО погиб многодетный отец из Екатеринбурга

В Екатеринбурге простятся с многодетным отцом

29 февраля 2024, 06:35
Фото: 1MI

На СВО погиб многодетный отец из Екатеринбурга

В Екатеринбурге родные простятся с 35-летним Иваном Макаровым, он погиб на СВО. Это случилось 19 февраля.

О случившемся рассказали в администрации Опаринского МО Кировской области.

Об Иване известно, что он 15 лет назад он отправился служить в армию. Позднее он переехал на Урал, где и жил. На СВО он ездил четыре раза — в командировки. Служил в разведке.

По данным Е1, прощание состоится в Екатеринбурге. Сюда будет заказан автобус из Красноуральска, там он жил. А похороны бойца пройдут на родине. По словам семьи Ивана, он был потрясающим человеком и надежным плечом для многих.

Ранее сообщалось, что в Артемовском похоронят погибшего на спецоперации солдата.

В Каменске-Уральском начала работать горячая линия для участников СВО и их семей
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