В Екатеринбурге простятся с многодетным отцом

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
О случившемся рассказали в администрации Опаринского МО Кировской области.
Об Иване известно, что он 15 лет назад он отправился служить в армию. Позднее он переехал на Урал, где и жил. На СВО он ездил четыре раза — в командировки. Служил в разведке.
По данным Е1, прощание состоится в Екатеринбурге. Сюда будет заказан автобус из Красноуральска, там он жил. А похороны бойца пройдут на родине. По словам семьи Ивана, он был потрясающим человеком и надежным плечом для многих.
Ранее сообщалось, что в Артемовском похоронят погибшего на спецоперации солдата.