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Published Сегодня, 10:19

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Updated Сегодня, 10:19

Замруководителя Горноуральского ГО освободили от должности

Замглавы Горноуральского ГО снят с должности

29 февраля 2024, 10:19
Фото: Администрация ГГО

Замруководителя Горноуральского ГО освободили от должности

Заместителя администрации Горноуральского ГО Виктора Ищенко освободили от занимаемого поста 22 февраля 2024 года.

Информация об уходе чиновника есть на сайте ГО. По неофициальным данным, Ищенко покинул пост по своему желанию в связи с тем, что он нашел другое место работы, пишет v-tagile.

В администрации Ищенко работал на протяжении 10 лет. В разное время он занимал должности замглавы отдела по экологии, начальником культуры и молодежной политики, а также замруководителя по соцполитике, пишет АН «Между строк».

Напомним, мэр Пышминского ГО Виктор Соколов был отправлен в отставку из-за того, что на него было возбуждено уголовное дело из-за взятки.

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