Замглавы Горноуральского ГО снят с должности

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Информация об уходе чиновника есть на сайте ГО. По неофициальным данным, Ищенко покинул пост по своему желанию в связи с тем, что он нашел другое место работы, пишет v-tagile.
В администрации Ищенко работал на протяжении 10 лет. В разное время он занимал должности замглавы отдела по экологии, начальником культуры и молодежной политики, а также замруководителя по соцполитике, пишет АН «Между строк».
Напомним, мэр Пышминского ГО Виктор Соколов был отправлен в отставку из-за того, что на него было возбуждено уголовное дело из-за взятки.