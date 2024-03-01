Песков: Кадровая программа «Время героев» стартует вечером 1 марта

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Официальный сайт программы называется времягероев.рф, как отметил представитель Кремля, сообщает ТАСС.
По словам Пескова, программа развития для участников и ветеранов СВО будет осуществляться при помощи мастерской управления «Сенеж» в высшей школе госуправления РАНХиГС. Ее цель — подготовка компетентных руководителей из числа действующих и бывших военных, которые впоследствии смогут работать в госкомпаниях и органах государственной и муниципальной власти.
Песков объяснил, что желающие присоединиться к программе должны будут подать заявку через сайт программы. Участники, находящиеся в зоне СВО, смогут подать заявку в одном из центров дистанционной оценки. Затем им предстоит заполнить анкету, пройти онлайн-тестирование и при необходимости написать эссе или пройти собеседование.
«Ожидается, что по завершении программы будет сформирована команда современных и эффективных управленцев для кандидатур на высокие управленческие должности», — подчеркнул представитель Кремля.