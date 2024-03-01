Песков: Кадровая программа «Время героев» стартует вечером 1 марта

По словам Пескова, программа развития для участников и ветеранов СВО будет осуществляться при помощи мастерской управления «Сенеж» в высшей школе госуправления РАНХиГС. Ее цель — подготовка компетентных руководителей из числа действующих и бывших военных, которые впоследствии смогут работать в госкомпаниях и органах государственной и муниципальной власти.