tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Чиновники разбираются в обстоятельствах обрушения крыши в Качканаре

Чиновники поехали в Качканар после обрушения гаража на машины скорой помощи

3 марта 2024, 11:05
Фото: 1MI

Чиновники разбираются в обстоятельствах обрушения крыши в Качканаре

Работники регионального Минздрава поехали в Качканар. Там у гаража рухнула крыша и придавила две новых машины скорой помощи. Это произошло 2 марта.

Разбирать завалы начнут с 4 марта, сообщили в региональном Минздраве. В гаражном блоке было три автомобиля, пострадало два. Одному два года, другому четыре.

Известно, что с утреннего времени 3 марта на месте работают сотрудники Минздрава. В тоже время в ЦГБ состоялось заседание оперштаба. Сутра 4 марта начнется разбор кровли.

В это время другие автомобили скорой помощи временно расположатся на другой стоянке. Во время инцидента никто не пострадал: людей в гараже не было. Несмотря на случившееся, медпомощь жителям оказывается без перебоев.

Ранее сообщалось, что водители давно жаловались на эти гаражи из-за их аварийного состояния.

Обрушившаяся стена придавила спяшего пенсионера под Нижним Тагилом
Узнать подробнее
Читайте также:
В квартире многодетной семьи в Екатеринбурге обрушился потолок и полил кипятокДвое рабочих погибли в Красноуральске во время работ. Обрушился грунт котлованаВ Качканаре в доме семьи с младенцем обрушился потолок
#Происшествия#Крыша#Обрушение#Минздрав#Качканар#Пострадавшие#Гараж#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Питьевая вода в автоматах подорожала в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:22
Позитивные водители и довольные пассажиры: новые автобусы стали ездить в Нижнем Тагиле
1 марта, 09:12
«Надо съездить в этот город»: «Уральские пельмени» снова пошутили над Нижним Тагилом
Сегодня, 07:03
Баню на Вагонке в Нижнем Тагиле продают за 143 миллиона
Вчера, 12:34
111 лет исполнилось жительнице Горноуральского городского округа
Сегодня, 06:14
Средняя зарплата в Свердловской области выросла за год почти на 22%
Вчера, 10:38