Чиновники поехали в Качканар после обрушения гаража на машины скорой помощи

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Разбирать завалы начнут с 4 марта, сообщили в региональном Минздраве. В гаражном блоке было три автомобиля, пострадало два. Одному два года, другому четыре.
Известно, что с утреннего времени 3 марта на месте работают сотрудники Минздрава. В тоже время в ЦГБ состоялось заседание оперштаба. Сутра 4 марта начнется разбор кровли.
В это время другие автомобили скорой помощи временно расположатся на другой стоянке. Во время инцидента никто не пострадал: людей в гараже не было. Несмотря на случившееся, медпомощь жителям оказывается без перебоев.
Ранее сообщалось, что водители давно жаловались на эти гаражи из-за их аварийного состояния.