В Березовском простятся с погибшим на СВО снайпером

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Похороны военного пройдут 4 марта. Об этом рассказал мэр города Евгений Писцов. Также он выразил соболезнования семье бойца.
Известно, что 27 лет назад Алексей окончил гимназию №5. Затем он поступил в техникум «Профи», где отучился на слесаря. 24 года он пошел служить в армию. Завершил службу Евгений в военной прокуратуре.
Вернувшись, он работал в строительных фирмах в Березовском. В 2009 году Евгений женился, у семьи появилось на свет три ребенка — мальчик и две девочки.
На 11:00 запланирован траурный митинг на Мемориале боевой доблести. В 12:00 начнется отпевание в храме святого преподобного Александра Свирского на Северном кладбище.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге простятся с многодетным отцом, которому было 35 лет. Мужчина погиб на СВО.