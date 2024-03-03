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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

На СВО погиб снайпер из Березовского

В Березовском простятся с погибшим на СВО снайпером

3 марта 2024, 11:23
Фото: со страницы Евгения Писцова

На СВО погиб снайпер из Березовского

В Березовском похоронят снайпера, который погиб на СВО, Алексею Телякову было 42 года.

Похороны военного пройдут 4 марта. Об этом рассказал мэр города Евгений Писцов. Также он выразил соболезнования семье бойца.

Известно, что 27 лет назад Алексей окончил гимназию №5. Затем он поступил в техникум «Профи», где отучился на слесаря. 24 года он пошел служить в армию. Завершил службу Евгений в военной прокуратуре.

Вернувшись, он работал в строительных фирмах в Березовском. В 2009 году Евгений женился, у семьи появилось на свет три ребенка — мальчик и две девочки.

На 11:00 запланирован траурный митинг на Мемориале боевой доблести. В 12:00 начнется отпевание в храме святого преподобного Александра Свирского на Северном кладбище.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге простятся с многодетным отцом, которому было 35 лет. Мужчина погиб на СВО.

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