Эксперты объяснили причины опрокидывания ЗРПК «Панцирь-С1» в Сочи

Следует отметить, что комплекс «Панцирь-С1» начал создаваться в советские времена под руководством АО «Конструкторское бюро приборостроения», работы были завершены в 1994 году. Он предназначен для защиты военных и гражданских объектов от воздушных атак и высокоточного оружия. Его современная модификация устанавливается на шасси КамАЗа.