tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Эксперты объяснили причины опрокидывания ЗРПК «Панцирь-С1» в Сочи

Эксперты объяснили причины опрокидывания ЗРПК «Панцирь-С1» в Сочи

4 марта 2024, 12:03
Фото: 1MI
Инцидент с участием военной техники в Сочи вызвал активные обсуждения в социальных сетях. Эксперты рассматривают причины, по которым комплекс «Панцирь-С1» перевернулся на бок при повороте на одной из улиц города, и обсуждают возможные последствия произошедшего.

Утром 29 февраля водитель комплекса «Панцирь-С1» не справился с управлением при повороте, в результате чего машина опрокинулась. Видеозапись происшествия из группы «Все, приехали!» показывает, что техника не получила серьезных повреждений, а о состоянии водителя плохих сообщений не поступало, передает inkazan.ru.

Эксперт издания «Царьград» Влад Шлепченко отметил, что центр массы комплекса «Панцирь» расположен высоко, что делает его неустойчивым на поворотах в условиях городских улиц. По его словам, машина рассчитана для маневров на поле боя.

Специалисты издания Avia.pro считают, что одной из причин аварии могла стать неопытность водителя. Они подчеркивают, что экипаж мог не учесть особенностей техники и допустить опасную ситуацию. Обучение водителей работе с военной техникой является важным аспектом для недопущения подобных происшествий.

Следует отметить, что комплекс «Панцирь-С1» начал создаваться в советские времена под руководством АО «Конструкторское бюро приборостроения», работы были завершены в 1994 году. Он предназначен для защиты военных и гражданских объектов от воздушных атак и высокоточного оружия. Его современная модификация устанавливается на шасси КамАЗа.

Подпишитесь
Родила и не заметила: журналист из Тагила обнаружила в медкарте приписанные роды
Сегодня, 07:53
Питьевая вода в автоматах подорожала в Нижнем Тагиле
Вчера, 07:22
Новые НМУ, проверка «Водоканала» и метки для сов: экоитоги недели с 26 февраля
Сегодня, 10:32
Проколотое колесо и две розы: экс-супруга бизнесмена из Тагила сообщила об угрозах
Сегодня, 12:15
Полоса препятствий и футбол: спортплощадку оборудуют у школы №44 в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:11