Эксперты объяснили причины опрокидывания ЗРПК «Панцирь-С1» в Сочи

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Утром 29 февраля водитель комплекса «Панцирь-С1» не справился с управлением при повороте, в результате чего машина опрокинулась. Видеозапись происшествия из группы «Все, приехали!» показывает, что техника не получила серьезных повреждений, а о состоянии водителя плохих сообщений не поступало, передает inkazan.ru.
Эксперт издания «Царьград» Влад Шлепченко отметил, что центр массы комплекса «Панцирь» расположен высоко, что делает его неустойчивым на поворотах в условиях городских улиц. По его словам, машина рассчитана для маневров на поле боя.
Специалисты издания Avia.pro считают, что одной из причин аварии могла стать неопытность водителя. Они подчеркивают, что экипаж мог не учесть особенностей техники и допустить опасную ситуацию. Обучение водителей работе с военной техникой является важным аспектом для недопущения подобных происшествий.
Следует отметить, что комплекс «Панцирь-С1» начал создаваться в советские времена под руководством АО «Конструкторское бюро приборостроения», работы были завершены в 1994 году. Он предназначен для защиты военных и гражданских объектов от воздушных атак и высокоточного оружия. Его современная модификация устанавливается на шасси КамАЗа.