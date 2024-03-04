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Мэр Екатеринбурга запретил вырубать деревья рядом с поселком из-за стройки

Мэр Екатеринбурга запретил строить спорткомплексы рядом с элитным поселком

4 марта 2024, 09:12
Фото: 1MI

Мэр Екатеринбурга запретил вырубать деревья рядом с поселком из-за стройки

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов запретил проводить строительство спортобъектов неподалеку от элитного поселка «Палникс» в районе Широкая Речка.

Против того, чтобы на данной территории вырубались леса ради строительства спортзоны, выступили жители района. Это было связано с тем, что у поселка появился участок земли для возведения конно-спортивной базы, однако «Палникс» поставил забор, который ограждает пустующую территорию, пишет «ФедералПресс».

После этого глава города принял решение о запрете данной постройки. В официальном документе говорится о том, что строительный проект был отклонен и направлен на доработку.

Напомним, в феврале 2024 года в Екатеринбурге было запрещено сносить дом-усадьбу Топоркова на улице Чернышевского.

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