Мэр Екатеринбурга запретил строить спорткомплексы рядом с элитным поселком

Против того, чтобы на данной территории вырубались леса ради строительства спортзоны, выступили жители района. Это было связано с тем, что у поселка появился участок земли для возведения конно-спортивной базы, однако «Палникс» поставил забор, который ограждает пустующую территорию, пишет «ФедералПресс».