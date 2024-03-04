Мэр Екатеринбурга запретил строить спорткомплексы рядом с элитным поселком

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Против того, чтобы на данной территории вырубались леса ради строительства спортзоны, выступили жители района. Это было связано с тем, что у поселка появился участок земли для возведения конно-спортивной базы, однако «Палникс» поставил забор, который ограждает пустующую территорию, пишет «ФедералПресс».
После этого глава города принял решение о запрете данной постройки. В официальном документе говорится о том, что строительный проект был отклонен и направлен на доработку.
Напомним, в феврале 2024 года в Екатеринбурге было запрещено сносить дом-усадьбу Топоркова на улице Чернышевского.