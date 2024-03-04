Сбой при записи детей в лагеря в Екатеринбурге устранен

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Об устранении неполадок сообщили в региональном Минобразовании. Ранее сообщалось, что из-за сбоя на «Госуслугах» в системе не были видны лагеря Орджоникидзевского района «Космос» и «Рассветный».
Чиновники отметили, что повода для беспокойства нет. Все заявки родителей учтены, их добавят в очередь.
Напомним, что ранее екатеринбуржцы пожаловались на очереди в районных администрациях и МФЦ. Там наблюдались толпы людей, желающих записать своих детей в лагеря.