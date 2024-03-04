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Posted Сегодня, 10:39

Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

В Екатеринбурге устранили сбой при записи детей в лагеря

Сбой при записи детей в лагеря в Екатеринбурге устранен

4 марта 2024, 10:39
Фото: 1MI

В Екатеринбурге устранили сбой при записи детей в лагеря

В Екатеринбурге специалисты решили проблему, возникшую из-за сбой при записи детей в лагеря.

Об устранении неполадок сообщили в региональном Минобразовании. Ранее сообщалось, что из-за сбоя на «Госуслугах» в системе не были видны лагеря Орджоникидзевского района «Космос» и «Рассветный».

Чиновники отметили, что повода для беспокойства нет. Все заявки родителей учтены, их добавят в очередь.

Напомним, что ранее екатеринбуржцы пожаловались на очереди в районных администрациях и МФЦ. Там наблюдались толпы людей, желающих записать своих детей в лагеря.

Массовый сбой произошел в Telegram, Viber, «Вконтакте», Zoom и WhatsApp
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#Происшествия#Дети#Очередь#Минздрав#Родители#Детский лагерь#Сбой#Космос#Госуслуги#Летний лагерь#Лагерь#Администрации#Екатеринбург#Лагеря#Дарья Сорокина
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