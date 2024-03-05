Директор школы в Серове уволена за незаконный найм своих родственников

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Так, в 2021 году руководитель учебного учреждения устроила на работу дочь, которая занимала должности тьютора, учителя географии и педагога-организатора, а также племянницу своего мужа — она преподавала английский язык и была учителем-дефектологом, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Как оказалось, новые сотрудницы не имели квалификации, позволяющей работать преподавателями. Кроме того, в это же учреждение был устроен водителем муж директора на условиях совмещения, так как у него имелась основная работа в другой организации.
В результате выявленных нарушений во время проверки горпрокуратура внесла представление главе Сосьвинского ГО о ликвидации нарушений. В настоящий момент все найденные нарушения устранены.
Напомним, бывший мэр Пышминского ГО Виктор Соколов подозревается в коррупционной деятельности.