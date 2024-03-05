В Госдуме придумали, как предотвращать ЧП с лифтами

Колунов подчеркнул, что проблема заключается не только в этих устройствах, но также в обслуживании лифтового оборудования в целом. Некоторые управляющие компании, стремясь получить больше прибыли, заключают договоры на обслуживание лифтов с непроверенными организациями. Для таких компаний важнее, чтобы договор был дешевле, чтобы получить больше денег. Однако, это представляет прямую угрозу жизни и здоровью граждан, поскольку такие организации экономят на качестве материалов и нанимают неквалифицированных работников.