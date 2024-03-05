В Госдуме придумали, как предотвращать ЧП с лифтами

Posted Сегодня, 19:38
Published Сегодня, 19:38
Modified Сегодня, 19:41
Updated Сегодня, 19:41
Недавно в Санкт-Петербурге в деревне Шушары произошла авария лифта, который упал с 8 этажа. В результате травмы получили трое человек, включая ребенка, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Согласно информации SHOT, причиной аварии могла стать перегрузка: в лифт зашло одновременно 13 человек, хотя по нормативам допустимо не более 8.
Депутат Госдумы, являющийся членом комитета по строительству и ЖКХ, Сергей Колунов прокомментировал этот инцидент. Он отметил, что специальные устройства, подключенные к канатам каждой кабины, должны предупреждать о перегрузке лифта. Однако, если люди не заметили предупредительный сигнал, возможно, датчики были неисправны.
Колунов подчеркнул, что проблема заключается не только в этих устройствах, но также в обслуживании лифтового оборудования в целом. Некоторые управляющие компании, стремясь получить больше прибыли, заключают договоры на обслуживание лифтов с непроверенными организациями. Для таких компаний важнее, чтобы договор был дешевле, чтобы получить больше денег. Однако, это представляет прямую угрозу жизни и здоровью граждан, поскольку такие организации экономят на качестве материалов и нанимают неквалифицированных работников.
По мнению Колунова, возникновение различных ЧП связано с таким подходом. Он предлагает открыть центры компетенций по всей России, которые помогут повысить квалификацию и обучить монтажников и техников, занимающихся обслуживанием лифтов. Также он отмечает необходимость борьбы с недобросовестными организациями, которые предлагают минимальные цены на обслуживание лифтов, но на самом деле не выполняют свои обязательства.
Колунов считает, что минимальная цена может быть признаком того, что организация не будет делать свою работу должным образом.