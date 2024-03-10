Жительница Екатеринбурга отдала незнакомцу 400 тысяч

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Чужими деньгами завладел «Сотрудник ФСБ». Он обманул пенсионерку, сказав, что ее деньгами пытаются завладеть из-за рубежа. Подтвердил эту версию «представитель Центробанка».
Женщина сняла с карт свыше 400 тысяч рублей и отдала их в конверте незнакомцу, который встретил ее около дома. Также мошенники уговорили екатеринбурженку перевести еще 130 тысяч «на безопасный счет», сообщили в полиции.
После этого ЧП полицейские отправились в рейд в дома в Орджоникидзевском районе, там. С 8 по 10 марта они рассказывали гражданам, как себя нужно вести, столкнувшись с мошенниками.
Отмечается, что юношу, который забирал деньги у старушки, задержали. Однако к этому моменту он уже перевел 396 тысяч «работодателю», а у него осталось лишь 10 тысяч в качестве оплаты за его «работу». Возбуждено уголовное дело.
Ранее полиция в Екатеринбурге задержала «провидца» за кражу денег и драгоценностей у женщин.