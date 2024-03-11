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Updated Сегодня, 05:07

Трое жителей Екатеринбурга рассказали о причинах нарисованной ими свастики

Молодые люди в Екатеринбурге рассказали, почему нарисовали свастику на доме и машинах

11 марта 2024, 05:07
Фото: 1MI

Трое жителей Екатеринбурга рассказали о причинах нарисованной ими свастики

В Екатеринбурге 20-летние молодые люди рассказали, почему они изобразили свастику на доме и автомобилях.

По словам екатеринбуржцев, в тот день они были в состоянии алкогольного опьянения. Все трое являются студентами горного университета, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, инцидент случился 10 марта 2024 года на улице Блюхера. Известно, что при этом они смеялись. Вскоре молодых людей задержали и привезли в полицию.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегося. По итогам проверки будет принято соответствующее решение. Также горожанам грозит арест на 15 суток или штраф, размер которого составит до двух тысяч рублей.

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