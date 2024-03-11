Молодые люди в Екатеринбурге рассказали, почему нарисовали свастику на доме и машинах

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
По словам екатеринбуржцев, в тот день они были в состоянии алкогольного опьянения. Все трое являются студентами горного университета, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, инцидент случился 10 марта 2024 года на улице Блюхера. Известно, что при этом они смеялись. Вскоре молодых людей задержали и привезли в полицию.
Сейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегося. По итогам проверки будет принято соответствующее решение. Также горожанам грозит арест на 15 суток или штраф, размер которого составит до двух тысяч рублей.