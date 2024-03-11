Самое трезвое село выберут в Свердловской области

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
В 2024 году на участие в мероприятии подали заявления 60 населенных пунктов, тогда как в 2023 году в мероприятии принимало участие 48 территорий, рассказал специалист по медпрофилактике регионального Минздрава Александр Харитонов.
Также сотрудник ведомства предположил, что увеличение суммы приза вызовет интерес у сторонников ЗОЖ, в том числе у молодежи. Кроме того, известно, что в конкурсе призовых мест — девять.
Победители смогут потратить полученный приз на приобретение спортивного инвентаря или на оборудование спортплощадки.
Напомним, в Нижнем Тагиле впервые состоялся фестиваль-конкурс «Боярыня Масленица», который проходил в ГДДЮТ.