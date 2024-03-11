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Власти Свердловской области заплатят 10 млн самому трезвому селу

Самое трезвое село выберут в Свердловской области

11 марта 2024, 05:42
Фото: Изображение Midjourney

Власти Свердловской области заплатят 10 млн самому трезвому селу

В Свердловской области решили определить самую трезвую сельскую местность в рамках проекта «Здоровое село — территория трезвости». Сумму приза в 2024 году повысили с полутора миллиона до 10 миллионов рублей.

В 2024 году на участие в мероприятии подали заявления 60 населенных пунктов, тогда как в 2023 году в мероприятии принимало участие 48 территорий, рассказал специалист по медпрофилактике регионального Минздрава Александр Харитонов.

Также сотрудник ведомства предположил, что увеличение суммы приза вызовет интерес у сторонников ЗОЖ, в том числе у молодежи. Кроме того, известно, что в конкурсе призовых мест — девять.

Победители смогут потратить полученный приз на приобретение спортивного инвентаря или на оборудование спортплощадки.

Напомним, в Нижнем Тагиле впервые состоялся фестиваль-конкурс «Боярыня Масленица», который проходил в ГДДЮТ.

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