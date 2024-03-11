tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:33

Published Сегодня, 15:33

Modified Сегодня, 15:36

Updated Сегодня, 15:36

Сергей Исаев из «Уральских пельменей» посетил цирк в Нижнем Тагиле

«Всем рекомендую»: актер из «Уральских пельменей» посетил цирк в Нижнем Тагиле

11 марта 2024, 15:33
Фото: Нижнетагильский государственный цирк

Сергей Исаев из «Уральских пельменей» посетил цирк в Нижнем Тагиле

Актер из «Уральских пельменей» Сергей Исаев посетил цирк в Нижнем Тагиле. Он приезжал в город 10 марта 2024 года.

В цирке Исаев пообщался с тюленем, а также покормил с руки оленя. Артист поделился своими впечатлениями после посещения цирка. Об этом он рассказал на своей странице во ВКонтакте.

Приехал сегодня в мой самый любимый цирк города Нижний Тагил. Посмотрели замечательную тематическую программу и всем рекомендую — тем более у нас, в Екатеринбурге, цирк на ремонте — приехать сюда и посмотреть. Замечательные артисты, замечательные программы, прекрасные, добрые, красивые животные ждут вас, друзья! — говорит Исаев.

Также актер выразил благодарность артистам цирка и директору учреждения Руслану Марчевскому.

Фото: Страница ВКонтакте Сергея Исаева

Напомним, в декабре 2023 года циркач Эдгард Запашный положительно оценил уход за животными Нижнетагильского цирка. В том числе он отметил конюшню.

Юные артисты театра кукол Нижнего Тагила привезли награды со всероссийского конкурса
Узнать подробнее
Читайте также:
«Антон» из «Уральских пельменей» подрался с подростками в метро ЕкатеринбургаВ канун 8 марта в некоторых магазинах Нижнего Тагила подорожали цветыКонцерты звезд массово отменяют в Екатеринбурге
#Свободное время#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Животные#Программа#Артисты#Нижнетагильский цирк#Цирк#Посещение#Актер#Уральские пельмени#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
Подпишитесь
Формальдегид, ядовитый дым и экосоветы: итоги недели с 4 марта
Сегодня, 11:26
Из-за невнимательности водителя в Нижнем Тагиле в ДТП пострадала женщина
Сегодня, 07:52
Весенний призыв 2024 в Свердловской области: кто и когда отправится служить Родине?
Сегодня, 11:44
Архитектурная подсветка на 11 домах в центре Нижнего Тагила обойдется на 40% дешевле
Сегодня, 11:45
Мощная магнитная буря накрыла Землю. Как это скажется на свердловчанах
Сегодня, 11:41
Песни, конкурс и блины по-Пинаевски: в Тагиле прошел фестиваль «Боярыня Масленица»
Вчера, 13:15