«Всем рекомендую»: актер из «Уральских пельменей» посетил цирк в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
В цирке Исаев пообщался с тюленем, а также покормил с руки оленя. Артист поделился своими впечатлениями после посещения цирка. Об этом он рассказал на своей странице во ВКонтакте.
Приехал сегодня в мой самый любимый цирк города Нижний Тагил. Посмотрели замечательную тематическую программу и всем рекомендую — тем более у нас, в Екатеринбурге, цирк на ремонте — приехать сюда и посмотреть. Замечательные артисты, замечательные программы, прекрасные, добрые, красивые животные ждут вас, друзья! — говорит Исаев.
Также актер выразил благодарность артистам цирка и директору учреждения Руслану Марчевскому.
Напомним, в декабре 2023 года циркач Эдгард Запашный положительно оценил уход за животными Нижнетагильского цирка. В том числе он отметил конюшню.