30 человек эвакуировали в центре Екатеринбурга из пожара

Ранее в Нижнем Тагиле была поджена квартира. Для этого злоумышленники воспользовались «коктейлем Молотова». Жилье находится на первом этаже. В результате ЧП выгорели две комнаты. Злоумышленников было двое. Из-за их действий из квартиры пришлось эвакуировать два человека, никто из них не пострадал.