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Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

Людей эвакуировали из подвала в Екатеринбурге из-за пожара

30 человек эвакуировали в центре Екатеринбурга из пожара

12 марта 2024, 06:25
Фото: Изображение Midjourney

Людей эвакуировали из подвала в Екатеринбурге из-за пожара

В Екатеринбурге 12 марта произошел пожар. Пламя разгорелось в подвале в здании по адресу: улица Чебышева, 6. На улицу вывели 30 человек.

В подвале в шестиэтажном здании в центре Екатеринбурга горела продукция. Площадь пожара составила шесть «квадратов». В результате ЧП никто не пострадал.

Пожар разгорелся утром 12 марта и был потушен за час, отметили в МЧС. В причинах воспламенения сейчас разбираются эксперты.

Ранее в Нижнем Тагиле была поджена квартира. Для этого злоумышленники воспользовались «коктейлем Молотова». Жилье находится на первом этаже. В результате ЧП выгорели две комнаты. Злоумышленников было двое. Из-за их действий из квартиры пришлось эвакуировать два человека, никто из них не пострадал.

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#Происшествия#Пожар#Свердловская область#Пламя#Здание#Подвал#18+#Екатеринбург#МЧС#Дарья Сорокина
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