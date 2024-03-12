30 человек эвакуировали в центре Екатеринбурга из пожара

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
В подвале в шестиэтажном здании в центре Екатеринбурга горела продукция. Площадь пожара составила шесть «квадратов». В результате ЧП никто не пострадал.
Пожар разгорелся утром 12 марта и был потушен за час, отметили в МЧС. В причинах воспламенения сейчас разбираются эксперты.
Ранее в Нижнем Тагиле была поджена квартира. Для этого злоумышленники воспользовались «коктейлем Молотова». Жилье находится на первом этаже. В результате ЧП выгорели две комнаты. Злоумышленников было двое. Из-за их действий из квартиры пришлось эвакуировать два человека, никто из них не пострадал.