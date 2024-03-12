Новые автобусы поедут из Екатеринбурга до Северки

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Транспортные средства будут курсировать через площадь 1905 года, «Екатеринбург Арену» и МЕГУ на Московский тракт и далее до Северки через Старые Решеты, отметили в управлении дорог.
Данный маршрут будет полностью дублировать №043, который екатеринбуржцы раскритиковали за то, что между автобусами большие интервалы в движении, пишет Е1. Поэтому и были добавлены дополнительные рейсы.
При этом на маршруте №043 появятся некоторые изменения, но об этом сообщат позднее.
Ранее сообщалось, что еще два маршрута автобусов будут курсировать в Нижнем Тагиле по новому расписанию. Это автобусы №7 и 15.