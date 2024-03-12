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Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Новый автобусный маршрут появится из Екатеринбурга до Северки

Новые автобусы поедут из Екатеринбурга до Северки

12 марта 2024, 07:04
Фото: 1MI

Новый автобусный маршрут появится из Екатеринбурга до Северки

Из Екатеринбурга до поселка Северка будет ездить новый маршрут автобусов. Транспортные средства выйдут на линии под номером 158.

Транспортные средства будут курсировать через площадь 1905 года, «Екатеринбург Арену» и МЕГУ на Московский тракт и далее до Северки через Старые Решеты, отметили в управлении дорог.

Данный маршрут будет полностью дублировать №043, который екатеринбуржцы раскритиковали за то, что между автобусами большие интервалы в движении, пишет Е1. Поэтому и были добавлены дополнительные рейсы.

При этом на маршруте №043 появятся некоторые изменения, но об этом сообщат позднее.

Ранее сообщалось, что еще два маршрута автобусов будут курсировать в Нижнем Тагиле по новому расписанию. Это автобусы №7 и 15.

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