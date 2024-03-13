Два жителя села под Сысертью избили до смерти своего знакомого

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Горожане находились в состоянии алкогольного опьянения. Во время ссоры с их приятелем свердловчане на него набросились и стали избивать. В итоге от полученных травм потерпевший скончался, рассказали в пресс-службе регионального СК.
Вскоре нападавших задержали и возбудили в отношении них уголовное дело. После того, как Следком завершил расследование по данному ЧП, материалы дела были переданы в суд.
Напомним, в августе 2023 года мужчина в Камышлове избил до смерти знакомого, с которым у него произошел конфликт.