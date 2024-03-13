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Два жителя села под Сысертью избили до смерти своего знакомого

Два жителя села под Сысертью избили до смерти своего знакомого

13 марта 2024, 09:51
Фото: 1MI
В селе Сысертского района двое местных жителей избили до смерти 39-летнего мужчину. Происшествие случилось 8 декабря 2022 года.

Горожане находились в состоянии алкогольного опьянения. Во время ссоры с их приятелем свердловчане на него набросились и стали избивать. В итоге от полученных травм потерпевший скончался, рассказали в пресс-службе регионального СК.

Вскоре нападавших задержали и возбудили в отношении них уголовное дело. После того, как Следком завершил расследование по данному ЧП, материалы дела были переданы в суд.

Напомним, в августе 2023 года мужчина в Камышлове избил до смерти знакомого, с которым у него произошел конфликт.

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