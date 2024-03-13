Рассады для озеленения города станет больше в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
В теплицах вырастят 118,5 тысячи корней разнообразных растений для дальнейшей высадки. Ими будут украшать различные общественные пространства: парки, скверы и так далее. Об этом рассказали в администрации.
Рассаду начали готовить еще месяц назад. К настоящему моменту высажено 34 тысячи семян петуньи. Также украсят город хризантемы и виолы.
Планируется, что в скором времени рабочие начнут высаживать молодые растения. В общей сложности городские пространства озеленят 11 видами растений.
Ранее сообщалось, что в городе оборудуют спортплощадку около школы №44. Там появится полоса препятствий и многое другое.