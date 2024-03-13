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Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

В Нижнем Тагиле вырастят больше рассады для озеленения

Рассады для озеленения города станет больше в Нижнем Тагиле

13 марта 2024, 09:05
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле вырастят больше рассады для озеленения

В Нижнем Тагиле специалисты вырастят больше рассады для целей озеленения. В этом году размер муниципального задания возрастет почти на треть.

В теплицах вырастят 118,5 тысячи корней разнообразных растений для дальнейшей высадки. Ими будут украшать различные общественные пространства: парки, скверы и так далее. Об этом рассказали в администрации.

Рассаду начали готовить еще месяц назад. К настоящему моменту высажено 34 тысячи семян петуньи. Также украсят город хризантемы и виолы.

Планируется, что в скором времени рабочие начнут высаживать молодые растения. В общей сложности городские пространства озеленят 11 видами растений.

Ранее сообщалось, что в городе оборудуют спортплощадку около школы №44. Там появится полоса препятствий и многое другое.

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#Нижний Тагил#Свердловская область#Скверы#Парки#Природа#Семена#Озеленение#Растения#Екатеринбург#Теплицы#Дарья Сорокина
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