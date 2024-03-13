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Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Историю Миши Бахтина из Екатеринбурга обсудят на Совете при президенте

Свердловский омбудсмен подключает аппарат президента к истории Миши Бахтина со СМА

13 марта 2024, 13:23
Фото: 1MI

Историю Миши Бахтина из Екатеринбурга обсудят на Совете при президенте

На Совете по правам человека при президенте рассмотрят историю Миши Бахтина со СМА.

Свердловский обмудсмен Татьяна Мерзлякова вынесет историю Миши Бахтина со СМА на дополнительное рассмотрение в президентском Совете. Информацией поделилась юрист семьи, пишет Ура.ру.

Так, омбудсмен взяла ответственность за разборки в этой ситуации. Кроме того, омбудсмен высказалась, что в нормальном мире так быть не должно, сообщая о необходимости обеспечения малыша определенным препаратом.

Напомним, что 13 марта мать Миши пикетировала в одиночку в уральской столице. Она вышла с плакатом с требованием выдать лекарство ее ребенку.

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#Ребенок#Здоровье#Лекарство#Болезнь#Пикет#Екатеринбург#Татьяна Мерзлякова#СМА#Разборки#Препарат#Дарья Сорокина
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