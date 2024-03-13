Свердловский омбудсмен подключает аппарат президента к истории Миши Бахтина со СМА

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Свердловский обмудсмен Татьяна Мерзлякова вынесет историю Миши Бахтина со СМА на дополнительное рассмотрение в президентском Совете. Информацией поделилась юрист семьи, пишет Ура.ру.
Так, омбудсмен взяла ответственность за разборки в этой ситуации. Кроме того, омбудсмен высказалась, что в нормальном мире так быть не должно, сообщая о необходимости обеспечения малыша определенным препаратом.
Напомним, что 13 марта мать Миши пикетировала в одиночку в уральской столице. Она вышла с плакатом с требованием выдать лекарство ее ребенку.