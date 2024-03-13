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Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Торговца табаком оштрафуют на 200 тысяч в Нижнем Тагиле

Торговца контрафактным табаком оштрафуют на 200 тысяч в Нижнем Тагиле

13 марта 2024, 11:21
Фото: Изображение Midjourney

Торговца табаком оштрафуют на 200 тысяч в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле 58-летнего мужчину, который продавал контрафактный табак, оштрафуют. Суд назначил ему штраф в 200 тысяч.

Известно, что мужчина намеревался реализовать свыше 2,4 тысяч пачек немаркированных сигарет. Для этих целей он приобрел 2 414 пачек сигарет, потратив на это почти 300 тысяч.

Весь табак он складировал в магазине «Продукты» на Вагонке. Теперь все эти сигареты у него изымут и уничтожат. На суде мужчина во всем раскаялся.

Ранее сообщалось, что в России предлагают запретить продажу сигарет беременным женщинам и взрослым с детьми.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область#Штраф#Магазин#Сигареты#Табак#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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