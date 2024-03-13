Торговца контрафактным табаком оштрафуют на 200 тысяч в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Известно, что мужчина намеревался реализовать свыше 2,4 тысяч пачек немаркированных сигарет. Для этих целей он приобрел 2 414 пачек сигарет, потратив на это почти 300 тысяч.
Весь табак он складировал в магазине «Продукты» на Вагонке. Теперь все эти сигареты у него изымут и уничтожат. На суде мужчина во всем раскаялся.
Ранее сообщалось, что в России предлагают запретить продажу сигарет беременным женщинам и взрослым с детьми.