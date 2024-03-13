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В Свердловской области началась выдача бюллетеней участковым избирательным комиссиям

В Свердловской области началась выдача бюллетеней участковым избирательным комиссиям

13 марта 2024, 11:52
Фото: Избирательная комиссия Свердловской области
Организаторы выборов президента в Свердловской области приступили к активной подготовке к голосованию, которое пройдет с 15 по 17 марта 2024 года. Уже сегодня, 13 марта, 81 территориальная комиссия передаст в УИК бюллетени и марки.

Для проведения голосования на выборах президента В Свердловской области было напечатано порядка 3 299 700 бюллетеней. Из них 1 020 000 — для КОИБ (комплексов обработки избирательных бюллетеней). В регион доставлено такое же количество специальных марок, отпечатанных на «Госзнаке», которые помогут защитить бюллетени от подделки. При этом на бюллетенях для КОИЮ марки, как и цветная защитная сетка размещаются на оборотной стороне.

Фото: Избирательная комиссия Свердловской области

Отметим, для каждого избирательного участка собирается специальное оборудование — столы, ящики и кабины для голосования. На выборах президента России члены участковых избирательных комиссий будут работать в значках «галочка» — это символ избирательной кампании. Также у каждого организатора выборов будет шарф в цветах флага Свердловской области.

#Общество#Свердловская область#Выборы президента#Голосование#Оборудование#Защита#Госзнак#Бюллетень#Анастасия Имамахметова
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