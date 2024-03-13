В Свердловской области началась выдача бюллетеней участковым избирательным комиссиям

Для проведения голосования на выборах президента В Свердловской области было напечатано порядка 3 299 700 бюллетеней. Из них 1 020 000 — для КОИБ (комплексов обработки избирательных бюллетеней). В регион доставлено такое же количество специальных марок, отпечатанных на «Госзнаке», которые помогут защитить бюллетени от подделки. При этом на бюллетенях для КОИЮ марки, как и цветная защитная сетка размещаются на оборотной стороне.