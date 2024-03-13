В Свердловской области началась выдача бюллетеней участковым избирательным комиссиям

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Для проведения голосования на выборах президента В Свердловской области было напечатано порядка 3 299 700 бюллетеней. Из них 1 020 000 — для КОИБ (комплексов обработки избирательных бюллетеней). В регион доставлено такое же количество специальных марок, отпечатанных на «Госзнаке», которые помогут защитить бюллетени от подделки. При этом на бюллетенях для КОИЮ марки, как и цветная защитная сетка размещаются на оборотной стороне.
Отметим, для каждого избирательного участка собирается специальное оборудование — столы, ящики и кабины для голосования. На выборах президента России члены участковых избирательных комиссий будут работать в значках «галочка» — это символ избирательной кампании. Также у каждого организатора выборов будет шарф в цветах флага Свердловской области.