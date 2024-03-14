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Posted Сегодня, 18:09

Published Сегодня, 18:09

Modified Сегодня, 18:13

Updated Сегодня, 18:13

Обстрел Белгородской области: пострадали школьник и грудной ребенок

14 марта 2024, 18:09
По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате обстрела села Беловское Белгородской области пострадали три человека, включая двух детей.

Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», 9-летний мальчик получил многочисленные ранения стопы и черепно-мозговую травму. Он был доставлен в лечебное учреждение для дальнейшего лечения. Кроме этого, 9-месячная девочка получила повреждения лица, кисти и черепно-мозговую травму. Оба ребенка будут продолжать лечение в больнице.

После атаки также пострадал мужчина. У него была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. При этом он самостоятельно обратился к медикам и впоследствии был отпущен домой после оказания помощи.

В результате обстрела было повреждено около 40 частных домов, две хозпостройки и один сельскохозяйственный объект. Кроме того, два многоквартирных дома остались без окон. Отмечается также, что 21 единица автотранспорта получила повреждения.

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