Обстрел Белгородской области: пострадали школьник и грудной ребенок

Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», 9-летний мальчик получил многочисленные ранения стопы и черепно-мозговую травму. Он был доставлен в лечебное учреждение для дальнейшего лечения. Кроме этого, 9-месячная девочка получила повреждения лица, кисти и черепно-мозговую травму. Оба ребенка будут продолжать лечение в больнице.