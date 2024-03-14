tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:39

Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

Вооруженный мужчина угнал машину полицейских в Свердловской области

Участник поножовщины угнал машину полицейских в Свердловской области

14 марта 2024, 06:39
Фото: 1MI

Вооруженный мужчина угнал машину полицейских в Свердловской области

В Свердловской области житель села Косино угнал автомобиль стражей порядка, которые приехали его задерживать. Это произошло 12 марта.

Известно, что два оперативника приехали в село. Они должны были отвезти этого мужчину в отделение, так как его заподозрили в причинении другому человеку ножевого ранения, сообщается в канале «Уральский городовой».

В какой-то момент сотрудники полиции вышли из авто, а ключ зажигания оставили внутри. Дебошир в это время был внутри. Он воспользовался моментом и угнал машину. Однако, проезжая около соседнего населенного пункта, он врезался в будку.

На момент угона дебошир был пьян. Проводится проверка, мужчина помещен под стражу.

Ранее сообщалось, что три подростка провалили попытку угона авто в Екатеринбурге.

Уроженец Свердловской области угнал машину в Омске и хотел уехать в Ирбит
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге клиент избил таксиста и пытался угнать у него машинуНа заправке под Челябинском пьяный мужчина угнал машину с ребенком внутриПодростки на угнанной машине сбили полицейского в Нижнем Тагиле
#Свердловская область#Полиция#Ножевое ранение#Криминал#Автомобиль#Задержание#Угон#Пьяный#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Говорит, что ехал 500 м без сознания: в Тагиле прошел второй суд над пьяным водителем
Вчера, 14:17
Курят с родителями: свердловские наркологи переживают из-за увлечения детей вейпами
Вчера, 13:09
Торговца контрафактным табаком оштрафуют на 200 тысяч в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:21
Выделено 90 млн рублей: еще 10 свердловских школах начнут готовить юных медиков
Вчера, 14:44
Не платят даже по суду: УрФУ задолжал подрядчику 18 млн рублей за уборку корпусов
Вчера, 14:16
Били в живот и по ногам: в Екатеринбурге толпа пятиклассников избила первоклашку
Вчера, 13:47
"