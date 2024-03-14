Участник поножовщины угнал машину полицейских в Свердловской области

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Известно, что два оперативника приехали в село. Они должны были отвезти этого мужчину в отделение, так как его заподозрили в причинении другому человеку ножевого ранения, сообщается в канале «Уральский городовой».
В какой-то момент сотрудники полиции вышли из авто, а ключ зажигания оставили внутри. Дебошир в это время был внутри. Он воспользовался моментом и угнал машину. Однако, проезжая около соседнего населенного пункта, он врезался в будку.
На момент угона дебошир был пьян. Проводится проверка, мужчина помещен под стражу.
Ранее сообщалось, что три подростка провалили попытку угона авто в Екатеринбурге.