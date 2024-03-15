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Published Сегодня, 07:31

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Updated Сегодня, 07:33

Допрошен подозреваемый в групповом изнасиловании 11-летней в Первоуральске

Подросток из Первоуральска заявил, что не насиловал 11-летнюю девочку

15 марта 2024, 07:31
Фото: Изображение Midjourney

Допрошен подозреваемый в групповом изнасиловании 11-летней в Первоуральске

В Первоуральске опросили мальчиков, которые подозреваются в изнасиловании 11-летней девочки.

Один из опрошенных сказал, что не притронулся к девочке. Подруга ученика 8 класса рассказала, что, по словам мальчика, девочка сама позвала их в гости, пишет Е1.

Подросток рассказывал, что сексом с девочкой занялись двое его друзей, но не он. Школьник настаивал, что много выпил и не был способен ни на что.

Напомним, что троих 14-летних мальчиков подозревают в изнасиловании ребенка. Это произошло перед 23 февраля. В полицию обратилась мама одного из мальчиков, когда увидела в его телефоне эротическое видео с его участием. Женщина думала, что к ответственности привлекут 11-летнюю девочку за совращение ее сына.

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