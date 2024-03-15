Подросток из Первоуральска заявил, что не насиловал 11-летнюю девочку

Напомним, что троих 14-летних мальчиков подозревают в изнасиловании ребенка. Это произошло перед 23 февраля. В полицию обратилась мама одного из мальчиков, когда увидела в его телефоне эротическое видео с его участием. Женщина думала, что к ответственности привлекут 11-летнюю девочку за совращение ее сына.