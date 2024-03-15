Подросток из Первоуральска заявил, что не насиловал 11-летнюю девочку

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Один из опрошенных сказал, что не притронулся к девочке. Подруга ученика 8 класса рассказала, что, по словам мальчика, девочка сама позвала их в гости, пишет Е1.
Подросток рассказывал, что сексом с девочкой занялись двое его друзей, но не он. Школьник настаивал, что много выпил и не был способен ни на что.
Напомним, что троих 14-летних мальчиков подозревают в изнасиловании ребенка. Это произошло перед 23 февраля. В полицию обратилась мама одного из мальчиков, когда увидела в его телефоне эротическое видео с его участием. Женщина думала, что к ответственности привлекут 11-летнюю девочку за совращение ее сына.