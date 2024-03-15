Ребенка с полным поражением легких спасли в Екатеринбурге

Затем его отвезли в реанимацию, подключили к ИВЛ и ввели в кому. Далее ребенка перевели в Облбольницу. Выяснилось, что легкие повреждены практически полностью. Прогнозы медиков были трагическими, они говорили, что есть лишь один шанс из ста.