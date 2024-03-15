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Published Сегодня, 09:19

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Updated Сегодня, 09:21

В Екатеринбурге спасен ребенок с полным поражением легких

Ребенка с полным поражением легких спасли в Екатеринбурге

15 марта 2024, 09:19
Фото: Фонд Святой Екатерины

В Екатеринбурге спасен ребенок с полным поражением легких

Врачи из Екатеринбурга спасли школьника со 100% поражением легких в связи с пневмонией и гриппом «А».

Школьнику стало плохо во время урока. Температура мальчика поднялась до 39 градусов. Ребенка отвезли в медучреждение на ВИЗе, сообщает Фонд святой Екатерины.

Затем его отвезли в реанимацию, подключили к ИВЛ и ввели в кому. Далее ребенка перевели в Облбольницу. Выяснилось, что легкие повреждены практически полностью. Прогнозы медиков были трагическими, они говорили, что есть лишь один шанс из ста.

Мальчик выжил и его перевели в медучреждение в Березовском. Через 14 дней лечения ребенок встал на ноги. Была проведена большая работа, чтобы ребенок заговорил заново. Сознание у него практически восстановлено.

За период реабилитации школьник похудел на 10 кг. Сейчас он продолжает приходить в себя.

Ранее в Асбесте мужчина чуть не умер во время просмотра футбола. Пенсионеру 70 лет, во время матча у него остановилось сердце. В больнице его реанимировали и сердце снова забилось.

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#Больница#Свердловская область#Здоровье#Реанимация#Пневмония#Реабилитация#Здоровье детей#Екатеринбург#Легкие#Дарья Сорокина
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