Ребенка с полным поражением легких спасли в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Школьнику стало плохо во время урока. Температура мальчика поднялась до 39 градусов. Ребенка отвезли в медучреждение на ВИЗе, сообщает Фонд святой Екатерины.
Затем его отвезли в реанимацию, подключили к ИВЛ и ввели в кому. Далее ребенка перевели в Облбольницу. Выяснилось, что легкие повреждены практически полностью. Прогнозы медиков были трагическими, они говорили, что есть лишь один шанс из ста.
Мальчик выжил и его перевели в медучреждение в Березовском. Через 14 дней лечения ребенок встал на ноги. Была проведена большая работа, чтобы ребенок заговорил заново. Сознание у него практически восстановлено.
За период реабилитации школьник похудел на 10 кг. Сейчас он продолжает приходить в себя.
Ранее в Асбесте мужчина чуть не умер во время просмотра футбола. Пенсионеру 70 лет, во время матча у него остановилось сердце. В больнице его реанимировали и сердце снова забилось.