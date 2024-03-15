Урбанист предложил идеи о спасении деревьев на улицах Екатеринбурга

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Он обратил внимание на то, что прошлой весной горожане пожаловались на большое количество срубленных деревьев. Также их встревожило то, что заранее узнать о том, где и когда срубят деревья, нельзя, пишет Е1.
Мы уверены, что деревья в городе не должны вырубаться без всяких документов, а перед вырубкой необходим осмотр специалистами с составлением актов, — сказал урбанист.
Он изучил, как этот вопрос решается в других городах. И отметил, что, например, в Ульяновске на портале мэрии размещаются анонсы всех запланированных обследований деревьев. Там жителям самим дают удостовериться в том, что дерево, например, в аварийном состоянии. Так граждане понимают, зачем необходим конкретный снос.
В Калининграде также на сайте мэрии публикуют акты с решениями о необходимости сноса или обрезки деревьев. Когда подобную систему введут в Екатеринбурге, у горожан будет меньше вопросов и возмущений на этот счет, заключил Кофман.
Также, посоветовавшись с екатеринбуржцами, он составил список предложений по части вырубки деревьев. Все они были отправлены мэру города Алексею Орлову.
Ранее сообщалось, что рассады для озеленения города станет больше в Нижнем Тагиле.