Урбанист предложил идеи о спасении деревьев на улицах Екатеринбурга

Он изучил, как этот вопрос решается в других городах. И отметил, что, например, в Ульяновске на портале мэрии размещаются анонсы всех запланированных обследований деревьев. Там жителям самим дают удостовериться в том, что дерево, например, в аварийном состоянии. Так граждане понимают, зачем необходим конкретный снос.