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Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Урбанист высказал предложения по спасению деревьев в Екатеринбурге

Урбанист предложил идеи о спасении деревьев на улицах Екатеринбурга

15 марта 2024, 10:54
Фото: 1MI

Урбанист высказал предложения по спасению деревьев в Екатеринбурге

Урбанист Алексей Кофман предложили сделать процесс вырубки прозрачнее, а также ввести новую должность.

Он обратил внимание на то, что прошлой весной горожане пожаловались на большое количество срубленных деревьев. Также их встревожило то, что заранее узнать о том, где и когда срубят деревья, нельзя, пишет Е1.

Мы уверены, что деревья в городе не должны вырубаться без всяких документов, а перед вырубкой необходим осмотр специалистами с составлением актов, — сказал урбанист.

Он изучил, как этот вопрос решается в других городах. И отметил, что, например, в Ульяновске на портале мэрии размещаются анонсы всех запланированных обследований деревьев. Там жителям самим дают удостовериться в том, что дерево, например, в аварийном состоянии. Так граждане понимают, зачем необходим конкретный снос.

В Калининграде также на сайте мэрии публикуют акты с решениями о необходимости сноса или обрезки деревьев. Когда подобную систему введут в Екатеринбурге, у горожан будет меньше вопросов и возмущений на этот счет, заключил Кофман.

Также, посоветовавшись с екатеринбуржцами, он составил список предложений по части вырубки деревьев. Все они были отправлены мэру города Алексею Орлову.

Ранее сообщалось, что рассады для озеленения города станет больше в Нижнем Тагиле.

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#Свердловская область#Снос#Природа#Деревья#Вырубка#Предложения#Екатеринбург#Урбанист#Дарья Сорокина
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