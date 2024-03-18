Два жителя Свердловской области сожгли человека, за что могут сесть на 20 лет

Следствие считает, что трагедия произошла летом прошлого года в Камышлове. Тогда пара вместе с другом распивала алкоголь. Во время посиделок случился конфликт, и тогда Светлана предложила убить друга. Затем мужчина был избит, облит алкоголем и подожжен.