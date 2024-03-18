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20 лет тюрьмы грозит двум жителям Екатеринбурга за сожжение человека

Два жителя Свердловской области сожгли человека, за что могут сесть на 20 лет

18 марта 2024, 08:40
Фото: 1MI

20 лет тюрьмы грозит двум жителям Екатеринбурга за сожжение человека

В Екатеринбурге начали судить обвиняемых в сожжении человека. Их двое — жительница Светлана, а также екатеринбуржец Александр. Обоих обвиняют в сожжении человека.

Известно, что человек, которого они сожгли, находился в беспомощном состоянии. Это убийство следствие расценивает, как совершенное с особой жестокостью, пишет Ура.ру.

Также, как известно предварительно, это убийство было совершено по заблаговременному сговору. Женщину могут посадить в колонию на 20 лет, а мужчине грозит пожизненный срок.

Следствие считает, что трагедия произошла летом прошлого года в Камышлове. Тогда пара вместе с другом распивала алкоголь. Во время посиделок случился конфликт, и тогда Светлана предложила убить друга. Затем мужчина был избит, облит алкоголем и подожжен.

Мужчина скончался на месте. Сопротивляться он не мог, так как был сильно пьян.

Ранее сообщалось, что в Асбесте неизвестные подожгли избирательный участок. Инцидент произошел в школе №21 в первый день голосования, 15 марта. Голосованию это не помешало.

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