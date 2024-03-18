Два жителя Свердловской области сожгли человека, за что могут сесть на 20 лет

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Известно, что человек, которого они сожгли, находился в беспомощном состоянии. Это убийство следствие расценивает, как совершенное с особой жестокостью, пишет Ура.ру.
Также, как известно предварительно, это убийство было совершено по заблаговременному сговору. Женщину могут посадить в колонию на 20 лет, а мужчине грозит пожизненный срок.
Следствие считает, что трагедия произошла летом прошлого года в Камышлове. Тогда пара вместе с другом распивала алкоголь. Во время посиделок случился конфликт, и тогда Светлана предложила убить друга. Затем мужчина был избит, облит алкоголем и подожжен.
Мужчина скончался на месте. Сопротивляться он не мог, так как был сильно пьян.
Ранее сообщалось, что в Асбесте неизвестные подожгли избирательный участок. Инцидент произошел в школе №21 в первый день голосования, 15 марта. Голосованию это не помешало.