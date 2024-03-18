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Коуч Аяз Шабутдинов оставлен в СИЗО

Коуч Аяз Шабутдинов оставлен в СИЗО

18 марта 2024, 13:10
Фото: со страницы во «ВКонтакте» Аяза Шабутдинова
Инста-блогер и коуч Аяз Шабутдинов был оставлен в СИЗО. Прошение о выпуске его из-под стражи было отклонено.

Блогера обвиняют в мошенничестве. Ранее адвокат Аяза просил отпустить его под домашний арест, либо освободить под залог в 10 миллионов рублей, пишет РИА Новости. На прошлых заседаниях предлагалось и 50 миллионов.

Напомним, что следствие подозревает, что блогер обманывал людей, продавая им курсы, пройдя которые они должна были разбогатеть. В результате богател сам Аяз. Выступая через видеосвязь из СИЗО коуч сказал, что его курсы якобы входят в перечень рекомендуемых для бизнесменов. Также он высказал, что находится в недоумении из-за того, что его держат в СИЗО.

Ранее инвестор из Нижнего Тагила подал в суд на Аяза Шабутдинова. Он потребовал взыскать с него 1,5 миллиона рублей.

Суд не будет рассматривать иск жителя Нижнего Тагила к блогеру Аязу Шабутдинову
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