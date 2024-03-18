Коуч Аяз Шабутдинов оставлен в СИЗО

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Блогера обвиняют в мошенничестве. Ранее адвокат Аяза просил отпустить его под домашний арест, либо освободить под залог в 10 миллионов рублей, пишет РИА Новости. На прошлых заседаниях предлагалось и 50 миллионов.
Напомним, что следствие подозревает, что блогер обманывал людей, продавая им курсы, пройдя которые они должна были разбогатеть. В результате богател сам Аяз. Выступая через видеосвязь из СИЗО коуч сказал, что его курсы якобы входят в перечень рекомендуемых для бизнесменов. Также он высказал, что находится в недоумении из-за того, что его держат в СИЗО.
Ранее инвестор из Нижнего Тагила подал в суд на Аяза Шабутдинова. Он потребовал взыскать с него 1,5 миллиона рублей.