Коуч Аяз Шабутдинов оставлен в СИЗО

Напомним, что следствие подозревает, что блогер обманывал людей, продавая им курсы, пройдя которые они должна были разбогатеть. В результате богател сам Аяз. Выступая через видеосвязь из СИЗО коуч сказал, что его курсы якобы входят в перечень рекомендуемых для бизнесменов. Также он высказал, что находится в недоумении из-за того, что его держат в СИЗО.