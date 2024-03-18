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Updated Сегодня, 08:29

Мужчины устроили драку на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге

Мужчины устроили драку на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге

18 марта 2024, 08:29
Фото: 1MI
Двое мужчин подрались на перроне железнодорожного вокзала в Екатеринбурге.

По словам очевидца, мужчина, вышедший из электрички, накинулся на другого, ударив его по голове. Из-за этого пострадавший свалился по ступенькам в подземный переход, где потасовка продолжилась, рассказали в Telegram-канале «Безумный Екб».

Причина ссоры двух мужчин неизвестна. В полиции сообщили, что обращений по факту драки к ним не поступало.

Напомним, в Ивделе школьный охранник устроил потасовку с одним из старшеклассников. Мужчина хотел отвести его к директору за нецензурные ругательства, которые употреблял подросток. Разнимать их пришлось другому охраннику.

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#Происшествия#Драка#ЧП#Конфликт#Вокзал#Железнодорожный вокзал#Потасовка#Мужчины#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
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