Мужчины устроили драку на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
По словам очевидца, мужчина, вышедший из электрички, накинулся на другого, ударив его по голове. Из-за этого пострадавший свалился по ступенькам в подземный переход, где потасовка продолжилась, рассказали в Telegram-канале «Безумный Екб».
Причина ссоры двух мужчин неизвестна. В полиции сообщили, что обращений по факту драки к ним не поступало.
Напомним, в Ивделе школьный охранник устроил потасовку с одним из старшеклассников. Мужчина хотел отвести его к директору за нецензурные ругательства, которые употреблял подросток. Разнимать их пришлось другому охраннику.