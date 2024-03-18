На трассах Свердловской области появится больше камер

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:31
Так, камеры появятся Челябинском, Пермском и Тюменском трактах, а также по дороге в направлении к Кургану, рассказал исполняющий обязанности главы регионального ГИБДД Дмитрий Кузнецов.
В 2023 году региональные власти и Федеральное дорожное агентство заключили договор об установке стационарных комплексов на федеральных автодорогах.
По словам Кузнецова, раньше на них нельзя было ставить камеры частникам или регионалам, поэтому приходилось ставить треноги, пишет Е1.
Напомним, в Екатеринбурге планируют поставить видеокамеры в жилых дворах в связи с уровнем преступности.