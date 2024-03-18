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Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

На трассах Свердловской области появится больше камер

На трассах Свердловской области появится больше камер

18 марта 2024, 06:31
Фото: 1MI
Новые камеры для регистрации нарушений будут установлены на дорогах Свердловской области.

Так, камеры появятся Челябинском, Пермском и Тюменском трактах, а также по дороге в направлении к Кургану, рассказал исполняющий обязанности главы регионального ГИБДД Дмитрий Кузнецов.

В 2023 году региональные власти и Федеральное дорожное агентство заключили договор об установке стационарных комплексов на федеральных автодорогах.

По словам Кузнецова, раньше на них нельзя было ставить камеры частникам или регионалам, поэтому приходилось ставить треноги, пишет Е1.

Напомним, в Екатеринбурге планируют поставить видеокамеры в жилых дворах в связи с уровнем преступности.

Новые дорожные камеры появятся в городах Свердловской области
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