Нагрузки и маленькая зарплата: в мэрии Екатеринбурга озвучили проблемы учителей

Педагогам начальной школы в ряде учебных заведений Екатеринбурга приходится работать с двойной нагрузкой из-за нехватки кадров. Получить более-менее достойную зарплату можно, только если вести уроки сразу в двух классах. О проблеме на пресс-конференции в «Интерфаксе» во вторник, 19 марта, рассказал глава департамента образования уральской столицы Константин Шевченко.