Нагрузки и маленькая зарплата: в мэрии Екатеринбурга озвучили проблемы учителей

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Педагогам начальной школы в ряде учебных заведений Екатеринбурга приходится работать с двойной нагрузкой из-за нехватки кадров. Получить более-менее достойную зарплату можно, только если вести уроки сразу в двух классах. О проблеме на пресс-конференции в «Интерфаксе» во вторник, 19 марта, рассказал глава департамента образования уральской столицы Константин Шевченко.
По словам чиновника, о проблеме власти Екатеринбурга знают и обсуждают ее на разных уровнях. Предложения, которые помогут стабилизировать ситуацию, уже готовятся и в ближайшее время будут озвучены.
По словам Шевченко, школы Екатеринбурга должны прийти к тому, что один учитель ведет только один класс.
В Свердловской области работодатели стали чаще приглашать на вакантные должности пожилых соискателей.