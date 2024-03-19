tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:30

Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

В мэрии Екатеринбурга признали маленькую зарплату у педагогов начальной школы

Нагрузки и маленькая зарплата: в мэрии Екатеринбурга озвучили проблемы учителей

19 марта 2024, 14:30
Фото: 1MI

В мэрии Екатеринбурга признали маленькую зарплату у педагогов начальной школы

Учителя в начальных школах Екатеринбурга часто перегружены и имеют по два классных руководства, зарплаты при этом остаются относительно небольшими.

Педагогам начальной школы в ряде учебных заведений Екатеринбурга приходится работать с двойной нагрузкой из-за нехватки кадров. Получить более-менее достойную зарплату можно, только если вести уроки сразу в двух классах. О проблеме на пресс-конференции в «Интерфаксе» во вторник, 19 марта, рассказал глава департамента образования уральской столицы Константин Шевченко.

По словам чиновника, о проблеме власти Екатеринбурга знают и обсуждают ее на разных уровнях. Предложения, которые помогут стабилизировать ситуацию, уже готовятся и в ближайшее время будут озвучены.

Средняя зарплата увеличилась на 33% в Свердловской области
Узнать подробнее

По словам Шевченко, школы Екатеринбурга должны прийти к тому, что один учитель ведет только один класс.

В Свердловской области работодатели стали чаще приглашать на вакантные должности пожилых соискателей.

Читайте также:
В мэрии Екатеринбурга опровергают жестокую драку с удушением в 61-й школе6,8 млн выделено на охрану тагильской школы №12Баню продают за 143 млн, средняя зарплата выросла, а вода подорожала в Нижнем Тагиле
#Общество#Школа#Зарплата#Екатеринбург#Нехватка учителей#Департамент образования#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
Сексуальное воспитание. Советы, как распознать проблемы у ребенка и что с этим делать
Вчера, 11:57
Шесть новых могил появились на Аллее славы на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:17
«Пахнет тухлыми яйцами»: жители Вагонки пожаловались на запах выбросов с завода Тагила
Сегодня, 06:22
Электробус «Генерал» закончил испытания в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:03
Пьяный водитель в Нижнем Тагиле пытался скрыться от ГИБДД и устроил аварию
Сегодня, 11:09
Стая бездомных собак напала на мальчика в центре Нижнего Тагила
Сегодня, 11:48
"