Российский триколор появится над детсадами и вузами: Госдума приняла закон

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Новый закон, принятый Госдумой, распространяется на академии и университеты, детсады, училища и колледжи. Он вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Документ опубликован на официальном сайте Госдумы.
Ректоры вузов и заведующие детских садов должны будут позаботиться о том, чтобы флаг постоянно находился на территории образовательного учреждения. Размещать его можно разными способами: вывесить на здание или закрепить на флагштоке.
Ранее закон требовал обязательное наличие триколора только в общеобразовательных школах.
Ранее школы Екатеринбурга пожаловались на нехватку средств для обеспечения безопасности.