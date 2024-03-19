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Госдума обязала вывешивать флаг России в вузах и детских садах

Российский триколор появится над детсадами и вузами: Госдума приняла закон

19 марта 2024, 12:12
Фото: 1MI

Госдума обязала вывешивать флаг России в вузах и детских садах

Главный госсимвол, российский флаг, с нового учебного года будет развеваться над всеми без исключения образовательными учреждениями в стране. Пока его обязаны вывешивать только школы.

Новый закон, принятый Госдумой, распространяется на академии и университеты, детсады, училища и колледжи. Он вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Документ опубликован на официальном сайте Госдумы.

Ректоры вузов и заведующие детских садов должны будут позаботиться о том, чтобы флаг постоянно находился на территории образовательного учреждения. Размещать его можно разными способами: вывесить на здание или закрепить на флагштоке.

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Ранее закон требовал обязательное наличие триколора только в общеобразовательных школах.

Ранее школы Екатеринбурга пожаловались на нехватку средств для обеспечения безопасности.

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#Общество#Россия#Детские сады#Школы#Российский флаг#Вузы#Образовательные учреждения#Колледжи#Дарья Бобровицкая
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